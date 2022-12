Waldemar Torenstra heeft zware tinnitus: “Redelijk mee leren leven”

Tinnitus wordt ook wel oorsuizen genoemd en is een aandoening waarbij iemand voortdurend een piepend of suizend geluid hoort.

Uitlaatklep

“Ik heb lang gedacht: als ik maar niet gek word van die piep”, vertelt Waldemar in het blad. Toch heeft de acteur hier naar eigen zeggen ‘redelijk mee leren leven’. Sporten is zijn uitlaatklep. “Als ik niet beweeg, merk ik dat ik grimmiger word. En ik moet in conditie zijn voor mijn werk, elke avond in het theater staan, of de vechtpartijen in de film De Vuurlinie, dat is best zwaar.”

Avondmens

Hoe sportief Waldemar ook is, ‘heel lang uitslapen’ helpt hem ook om te ontspannen. Hij blijkt nogal een avondmens. “Het liefst zou ik elke dag om 02.30 uur naar bed gaan en 10.30 uur opstaan, maar dat gaat niet met kinderen.” De acteur heeft samen met presentatrice Sophie Hilbrand een dertienjarige dochter en een tienjarige zoon.

Libelle vroeg Waldemar het hemd van het lijf. Wat was zijn laatste blunder? En wanneer heeft hij voor het laatst een romantisch avondje georganiseerd?

Bron: AD