Walter baalt van missende scène in ‘B&B vol liefde’: ‘Mijn tranen zijn eruit geknipt’

Het gaat om beelden waarop hij huilend te zien is, en die had hij zo graag terug gezien op televisie.

Walter in tranen in ‘B&B vol liefde’

In een video op Instagram vertelt Walter: ‘Ik vind dat het mooiste stuk van de opnames van B&B vol liefde bij mij niet uitgezonden is. Dat vind ik superjammer. Ik had een heel mooi gesprek met Corina en in dat gesprek kwam ik tot het besef dat ik mijn beste vriend heel erg mis sinds ik hier in Frankrijk woon.’

Mannen en hun emoties

Hij legt uit: ‘Het was een heel kwetsbaar stuk waarin ik echt moest huilen, diep vanuit mijn binnenste, vanuit mijn hart. Ik zou heel graag gezien hebben dat het uitgezonden werd, omdat vooral mannen dan kunnen zien dat het oké is om tranen te hebben, om verdriet te hebben. Vooral voor mannen is dat natuurlijk een dingetje.’

RTL geeft beelden niet

Hij heeft contact opgenomen met de zender: “De beelden krijg ik helaas niet van RTL, maar goed, het zij zo. Mannen: het is oké, je emoties mogen er zijn en tranen maken je alleen maar mooier.’

Reactie Corina

Corina reageert op de video: ‘Ik zie je nog zo voor me. Heel jammer inderdaad, want het was een mooi, warm en liefdevol gesprek. Naast je tranen raakten je mooie woorden mij ook diep. Ik zal het nooit vergeten.’

