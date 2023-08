Walter en Joy uit ‘B&B vol liefde’ in het echt zien? Ga dan dinsdagochtend naar Schiphol

In een video op Instagram kondigt Walter aan om dinsdagochtend tussen half 10 en tien op Schiphol te zijn. Hij nodigt Joy hierbij uit. Joy heeft inmiddels bevestigend gereageerd.

Joy en Walter gaan dansen op Schiphol

De twee zullen bij het I Amsterdam-beeld op de luchthaven een dansje wagen. In de video op Instagram zegt Walter: ‘Dinsdag gaan we lekker dansen voor Schiphol. En waarom, vragen mensen. Nou, omdat het me blij maakt, en als het iemand anders blij maakt, dan dansen we samen. En als je het gek vindt, vind je het gek. Dat is ook helemaal goed. Maar als je zin hebt om te dansen, dan zijn we daar denk ik tussen half tien en tien uur, waar het beeld staat van I Amsterdam.’

Blije momentjes

Hij gaat verder: ‘Joy komt hopelijk ook. En ja, dan gaan we gewoon dansen. Dat serieuze gedoe altijd, dat is helemaal niet nodig. Ook al hebben we zorgen, ook al hebben we het moeilijk, er kunnen altijd blije momentjes zijn en dat gaan we ervaren. Tot snel!’

Challenge accepted

Ook Joy heeft inmiddels een video op Instagram geplaatst. Met een grapje (verwijzend naar de inmiddels bekende uitspraak van mede-deelnemer Petri) bevestigt hij zijn aanwezigheid. ‘Ik zal mijn bril er even bij afzetten. Ik open mijn Instagram en ik ben meteen helemaal niet blij’, grapt Joy. ‘Lieve Walter, challenge accepted. Ik zie je daar.’

De volgers van Joy reageren razend enthousiast op zijn video. Ze taggen massaal hun vrienden en vriendinnen. Er zou dus zomaar eens een enorme mensenmassa voor Schiphol kunnen staan morgenochtend!

