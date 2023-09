Walter uit ‘B&B vol liefde’ doet een aparte oproep

Uiteraard wel in ruil voor een verblijf op Le domain vert.

Smoorverliefd

Hoewel Walter in het populaire realityprogramma na weken vol intense knuffels, irritaties en danssessies de liefde niet vond, is hij nu wel smoorverliefd. Vlak na de opnames leerde hij zijn droomvrouw Annemiek kennen. “We hebben een super energetische uitwisseling”, vertelde hij bij de reünie.

Walter zoekt gratis klusjesmannen

Verder vergrootte Walter met zijn deelname natuurlijk ook zijn (online) netwerk. Daarom doet hij nu een oproep aan zijn inmiddels ruim 21.000 volgers op Instagram. “Heb je nou zin om te klussen of in een gratis vakantie hier op Le domain vert in de B&B?”, vraagt Walter in zijn oproep. Hij heeft 4 tot en met 12 oktober uitgeroepen tot klusweek op het landgoed waar hij zijn zaak runt. Er moet in die week veel gebeuren: van schilderen tot snoeien.

Teleurstelling

Alle fans van Walter moeten we teleurstellen, want hij zal die week niet eens aanwezig zijn... Dat vertelt hij zachtjes tussen neus en lippen door. Wie toch zin heeft in een gratis (werk)vakantie in zijn B&B kan zich via de mail aanmelden.

Hilarische reacties

Onder het bericht worden een paar grappige opmerkingen gedeeld. Zo weet een volger nog wel een goed persoon hiervoor: ‘Hans (van Petri) vragen, kan supergoed snoeien vernam ik uit betrouwbare bron.’ Iemand anders reageert met: ‘Ik ben een beetje verkouden sorry vind je het goed als ik dat dus niet doe.’

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Walter Spangenberg (@ledomainevert) op 31 Aug 2023 om 23:00 PDT

De ‘B&B vol liefde’-reünie hield veel kijkers bezig. Eindelijk konden we zien wie van de B&B-eigenaren de liefde vonden. Libelle’s Lotte en entertainmentjournalist Matthijs Albers bespreken de serie voor de allerlaatste keer. Én ze hebben unieke beelden van de nieuwe vlam van Walter. Hoe kan het ook anders: dansend!

Bron: Instagram