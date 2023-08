Walter van ‘B&B vol liefde’ biedt Ingrid excuses aan: “Ik heb me als een hork gedragen”

“Die boosheid zat er gewoon wel”, legt ze aan RTL Boulevard uit. “Ik denk dat het misschien wel gewoon begon met de ontmoeting”, legt Ingrid uit. Walter had namelijk even niet door dat die nieuwe vrouw op zijn erf geen gast, maar een date was. “Hij herkende me gewoon niet. Toen voelde ik me ook al niet gezien.”

Last van zijn verkoudheid

Tijdens haar verblijf in B&B vol liefde blijft ze lekker straight to the point en daar heeft Walter best wel moeite mee. Als zij vraagt of hij zich aangetrokken voelt tot haar, komt hij met een bijna lachwekkend antwoord. Hij zit namelijk momenteel “best wel in zijn verkoudheid” en wil morgen antwoord geven. Ehm, Walter, zo werkt het niet.

Ingrid noemt het achteraf “ongemakkelijke momenten” en ook Walter heeft daar blijkbaar last van. “Hij heeft me nog een berichtje gestuurd waarin hij zei dat ik hele mooie, rake dingen heb gezegd.” Ook zegt hij dat hij zich als een hork gedragen heeft en daarvoor zijn excuses aan wil bieden. “Dat vond ik fijn om te horen”, vertelt ze.

Wel of geen reünie?

Gelukkig kan ze er ondertussen wel om lachen. “Als ik nu op mijn werk een vraag stel, krijg ik al te horen: ‘Mag ik daar morgen op terugkomen, want ik heb een beetje last van mijn verkoudheid’.” En ook al zei ze bij het afscheid: “Fuck you met je reünie”, inmiddels beschrijft ze haar deelname aan het programma als een “mooi avontuur” en lijkt een reünie haar hartstikke leuk.

Bron: RTL Boulevard