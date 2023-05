Wanhopig ‘Kopen zonder kijken’-stel zit met handen in het haar maar krijgt tóch droomwoning

In de vierde aflevering van Kopen zonder kijken zien we Ruben en Sanne, die hun piepkleine appartement in Den Haag beu zijn. Ze willen graag groter wonen, maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Hoewel ze een budget van 400.000 euro op zak hebben, lijkt het vinden van een appartement met minimaal twee slaapkamers in hun geliefde stad onmogelijk.

Dag van rouw

Na twee jaar zoeken en dertig bezichtigingen hebben ze namelijk nog steeds geen succes. “De stress tijdens het kopen, of eigenlijk het niet kopen van een huis, is zeer aanwezig”, laat het stel weten. Toch geven ze niet op: “Als je al acht keer hebt gehoord dat je het niet bent geworden, dan begint de teleurstelling, is er een dag van rouw en dan op naar de volgende.”

Iets meer budget

Het stel legt hun lot in handen van makelaar Alex en bouwkundige Bob en even is het spannend of het hen wél gaat lukken. De wensen van Ruben en Sanne lijken namelijk niet meteen haalbaar voor het budget. Maar dan komt er een pareltje in beeld, waar maar iets meer geld voor nodig is. “Heel veel rek heb je niet nodig. Als je 10.000 euro erbij hebt, dan ben je al een heel eind”, laat de makelaar weten.

Helemaal top

Dus trekken Ruben en Sanne een extra 25.000 euro uit de hoge hoed voor de verbouwing van hun nieuwe huis. Een gouden greep, zo blijkt, want al tijdens hun eerste kennismaking is het stulpje een succes. “De sfeer, zoals het plafond, dat geeft al het idee dat je je hier thuis gaat voelen”, zegt Sanne enthousiast.

Daar is niks van gelogen, want als Bob ook nog eens de hele woning verbouwt naar de smaak van het stel, kunnen Ruben en Sanne hun geluk niet op. “Het voelt al helemaal als thuis. (...) Ik ben echt als een kind in een snoepwinkel.”

Bron: RTL Boulevard