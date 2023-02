Wanhopige Henk geeft zichzelf op voor ‘Help, mijn man is klusser’

Verwachtingen die Henk helemaal niet waar kan maken. Hij is niet de klusser die Peggy denkt dat hij is. Tijd om de hulp van presentator John Williams in te schakelen.

Bijzondere aflevering van Help, mijn man is klusser

John Williams noemt de aflevering niet voor niets ‘apart’. Nooit eerder gaf een man zichzelf op om uit de kluspenarie te komen. Peggy denkt dat Henk kan klussen, maar de eindstand is dat er na vijfenhalf jaar niks af is en ze in een koud huis wonen. Tot overmaat van ramp geeft Peggy ‘veel commentaar’, ‘kleineert’ ze haar man en dreigt ze met een scheiding. Ze wil niet nog een winter klappertanden.

Hulptroepen

Dat hoef je John geen twee keer te zeggen. Met hulptroepen reist hij af naar Limburg, waar het stel met hun dochter in een bouwval woont. Nadat Peggy van de schrik van de interventie is bekomen, gaat ze akkoord met het plan: hun huis opknappen, zodat ze als koppel door kunnen.

Het duurt niet lang voordat Peggy daarop terugkomt. Meerdere keren, zelfs. Ze is er niet van gediend dat Henk op deze manier actie onderneemt. De camera’s bevallen haar niet en Peggy is vooral bang wat anderen van haar denken na de aflevering. Kan ze nog naar haar werk zonder zich te generen? “Ik doe niet meer mee”, besluit ze.

Werk stilgelegd

Na de zoveelste crisis, waar Peggy niet tevreden is over hoe Henk over haar praat op camera, slaan de spreekwoordelijke stoppen door. De werkzaamheden worden stilgelegd, terwijl het team al dagen hard aan het werk is om wat van hun huis te maken. Peggy roept dat iedereen eruit moet en daarmee basta.

Dat Peggy het heeft gehad, is een understatement. Later keert John terug om te kijken of ze weer rustig is. Dat is ze, dus mag het klusteam weer aan de slag om de verbouwing af te maken. Na wekenlang hard werken mag het resultaat er zijn en verrek, zelfs Peggy is blij met het resultaat. Eind goed, al goed?

Help, mijn man is klusser is op maandag om 20.30 uur te zien op RTL 4. Als je de aflevering hebt gemist, kun je het terugkijken bij Videoland.