Wanneer is de laatste aflevering van ‘B&B vol liefde’?

Fans van het programma moeten er natuurlijk niet aan denken, maar aan al het moois komt een einde, en dat geldt helaas ook voor B&B vol liefde.

Het einde van ‘B&B vol liefde’

Op maandag 10 juli verscheen de eerste aflevering op de buis. We kijken dus al ruim een maand naar alle liefdesontwikkelingen van de B&B-eigenaren. Op Videoland zijn zelfs al 30 afleveringen verschenen. Wie via Videoland kijkt, heeft al door dat het programma op z’n einde loopt. Sommige deelnemers hebben hun laatste liefdeskandidaat namelijk al over de vloer. En anderen hebben de liefde al bij iemand gevonden.

Langste seizoen ooit

In totaal bestaat dit seizoen uit 37 afleveringen. Als je vandaag aflevering 30 op Videoland kijkt, heb je er dus nog maar 7 te gaan. Dit is het langste seizoen ooit. Seizoen 1 bestond uit ‘slechts’ 28 afleveringen en seizoen 2 uit 35.

Reünie-aflevering

Het seizoen zal eindigen met twee speciale slotafleveringen. RTL maakt van het weekend van 26 en 27 augustus een heus B&B vol liefde-weekend. Op zaterdag zenden ze de eerste slotaflevering uit en op zondag zie je B&B vol liefde: de reünie, gepresenteerd door Art Rooijakkers. Op Videoland zie je deze afleveringen een weekje eerder. Daarna is het toch echt gedaan met de pret. Maar niet getreurd: het vierde seizoen is al in de maak.

In onderstaande video praten Libelle’s Lotte en entertainmentjournalist Matthijs Albers je bij over de afgelopen week. Leuke nieuwtjes over onze B&B-eigenaren, inclusief bijzonder beeldmateriaal. En natuurlijk nemen ze ook de hoogtepunten van de week met je door.

Bron: RTL