Wat is daar gebeurd? De twee geven tekst en uitleg.

Ludiek experiment

Als experiment besloten de twee radio-dj’s eerder deze week om vandaag allebei hun wekker niet te zetten. Ze waren benieuwd in hoeverre ze een natuurlijke wekker hebben ontwikkeld en uit zichzelf op tijd wakker zouden worden. Daar hadden ze beide behoorlijk wat vertrouwen in. Iets te veel vertrouwen, bleek vanochtend.

Geen wekker gezet

Mariekes wekker gaat normaal om 4.40 uur. Zij had er alle vertrouwen in dat ze ook zonder wekker op tijd wakker zou worden, dankzij haar kat. “Al is het maar omdat ik een natuurlijke wekker heb: Kiki”, zei Marieke optimistisch.

Iets té optimistisch

Ook Mattie dacht dat het hem wel ging lukken: “Ik word altijd een paar minuten voor de wekker wakker, dus ik ben er gewoon vrijdag om 6.00 uur.” Niks bleek minder waar: hij kwam om 6.54 uur de studio pas binnen. Bijna een uur te laat dus. Maar wel een stuk vroeger dan Marieke.

Veel te laat

Marieke was er pas om 9.19 uur, ruim drie uur te laat! Gelukkig waren Tom van de Intercom, Joe Stagiair van de Show en Anne-Marie, die ook mee deden aan het experiment, wél op tijd en konden zij de show tot die tijd overnemen.

