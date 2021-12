Wat een bikkel: déze ‘Robinson’ moest meteen na de expeditie geopereerd worden

Pas op: dit artikel bevat spoilers over Expeditie Robinson.

Meer dan vier weken overleefde ze op een onbewoond, Kroatisch eiland. Wekenlang verraste ze haar medekandidaten én alle kijkers thuis met waanzinnige maaltijden - voor zover dat mogelijk was met het beperkte aantal ingrediënten dat op het eiland voorradig was. Maar wat (bijna) niemand wist, is dat ze al die weken vreselijk veel pijn aan haar knie had...

Lange broek als camouflage

Tijdens de tweede proef van de expeditie kwam Sandra Ysbrandy namelijk lelijk terecht bij het bouwen van een menselijke toren. “Ik hoorde het knappen in m'n knie”, laat ze aan het AD weten. Een geluk bij een ongeluk was dat het zulk slecht weer was, waardoor ze al die tijd een lange broek over haar dikke, blauwe knie kon dragen. Op die manier viel het niemand op hoe rot haar situatie eigenlijk was. “Ik dacht: ‘als ik dit zeg, lig ik er direct uit’,”, vertelt de kok.

Na een maand Expeditie Robinson moest ze gisteravond het spel verlaten - al zaten de opnames er eigenlijk in juni van dit jaar al op. Ze bracht meteen een bezoek aan de huisarts voor haar knie. Een mri-scan in het ziekenhuis volgde. En wat bleek? Sandra bleek al weken met een gescheurde meniscus, gebroken onderbeen én gescheurde voorste kruisband te lopen. Au! In augustus is ze uiteindelijk geopereerd. En nu is ze nog aan het revalideren. “Dat duurt acht, negen maanden”, vertelt ze.

Sandra Ysbrandy bij de perspresentatie van Expeditie Robinson:

Beeld Brunopress/Patrick van Emst

‘Het was een hel’

Hoe ze dat in hemelsnaam gedaan heeft tijdens al die pittige proeven? “Het was een hel”, laat ze weten. En ze heeft het al die weken voor zich gehouden: er was niemand die van haar pijnlijke been afwist. Zelfs Expeditie-vriendin Sylvana of de productie van het programma niet.

Op een onbewoond eiland heb je natuurlijk geen eindeloze voorraad pijnstillers, dus met af en toe een paracetamolletje moest de chef het doen. Maar opgeven? Dat was allesbehalve een optie voor Sandra. Wauw, petje af!

Eerder deelde Sandra voor Libelle TV haar beste tips voor de perfecte pasta:

Bron: AD