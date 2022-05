Wát een verschil: actrice Barbara Sloesen heeft een nieuwe, korte (!) coupe

Wat staat het haar goed!

Barbara Sloesen heeft kort kapsel

Op Instagram plaatst ze een video en laat ze zien hoeveel er van haar haren af is. En dat is behoorlijk wat. Ze schrijft erbij: “Marmotten ingeruild voor een pony.”

Reacties

Barbara’s volgers reageren razend enthousiast op haar nieuwe look. ‘Knap!’, schrijft Juvat Westendorp. ‘Staat je goed!’, laat Ortál Vriend weten.

Waar ken je Barbara van?

Barbara kun je kennen van haar rol als Anna Brandt in de hitsoap Goede tijden, slechte tijden. Ze speelde de rol van 2014 tot 2017. Daarnaast is Barbara te zien in tal van romantische komedies. Denk aan Zwaar verliefd!, Verliefd op Cuba, Alles is zoals het zou moeten zijn en Rokjesdag.

Ook Trijntje heeft nieuw haar

Barbara is niet de enige die zich een nieuw kapsel liet aanmeten. Ook Trijntje Oosterhuis koos onlangs voor een nieuwe hairdo. ‘Ik moet zeggen dat werd ook wel weer tijd... het begon na Pasen steeds meer op een nestje te lijken’, schreef Trijntje op Instagram. Bekijk haar nieuwe kapsel hier.

Actrice Barbara Sloesen heeft een nieuwe liefde. Matthijs vertelt wie deze vlam is en hoe deze relatie tot stand is gekomen:

Bron: Instagram