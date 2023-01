Wát een verschil: Gordon laat resultaat van haartransplantatie zien

Aan het begin van zijn carrière staat Gordon vooral bekend om zijn grote blonde krullenbos, maar de laatste jaren is zijn haar aanzienlijk dunner geworden. Nu hij flink wat is afgevallen was hij dan ook toe aan een nieuwe haardoos en besloot hij een haartransplantatie te ondergaan. Hiervoor is zijn hoofd volledig kaalgeschoren:

Transformatie

Nu we weer een paar weken verder zijn, is er al een flink verschil te zien. De zanger plaatst meerdere kiekjes waarop te zien is dat hij er alweer heel anders uitziet. “Mijn haar groeit als kool”, zo schrijft hij bij de foto’s:

