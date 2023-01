Wat gebeurt er eigenlijk met alle taarten en koekjes uit Heel Holland Bakt?

Vaste fans van Heel Holland bakt vragen zich het regelmatig af: wat gebeurt er toch met al die baksels die overblijven na het jury-oordeel? Janny en Robèrt houden het meestal bij één of twee happen en gaan dan door naar de creatie van de volgende kandidaat. Belandt het eten daarna in de prullenbak? Gelukkig niet: de deelnemers weten er een betere bestemming voor.

Taarten proeven

Wanneer deelnemers hun taart of schaal vol koekjes naar de jury brengen, hebben ze er zelf nog niet van geproefd. Dat de bakkers na al die moeite zelf ook willen weten hoe hun taart smaakt, is dan ook niet gek. Na het oordeel van de jury proeven ze hun eigen creaties, maar ook dat van de andere kandidaten. De crew van het programma eet ook altijd een hapje mee. Is er daarna nog eten over? Dan worden de baksels mee naar huis genomen door de crewleden en kandidaten, zo maakt het programma bekend via Twitter. Kijkers die voor eten in de prullenbak vrezen, zijn dus gerustgesteld.

Seizoen 10

Momenteel genieten fans van het tiende seizoen van Heel Holland bakt. Hoewel sommige kritische kijkers het niveau van de kandidaten lager dan gebruikelijk vinden liggen, zijn anderen enthousiast. Zowel de kandidaten als de baksels zijn diverser dan ooit, en dat levert een origineel seizoen op. Bovendien kunnen kijkers in het jubileumseizoen op veel verrassingen rekenen, als we Janny mogen geloven.

Bron: RTL Boulevard