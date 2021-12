Wat gebeurt er met de dure pakken van ‘The masked singer’?

Veronica Superguide zocht het voor ons uit...

De schitterende kostuums van The Masked Singer zijn een lust voor het oog én hartstikke duur. Samantha Steenwijk wilde haar kameleonpak eigenlijk mee naar huis nemen, maar dat werd gevetood door RTL. “Ze hebben mij verteld dat ze ruim 10.000 euro per stuk zijn.”

Pak met een prijskaartje

Een seizoen van The masked singer kost dus alleen aan kostuums al meer dan een ton, logisch dat RTL probeert hier iets aan terug te verdienen. In principe worden de schitterende verpakken doorverkocht aan… buitenlandse versies van The masked singer.

Naar het buitenland

Met wat verstelwerk kunnen veel pakken nóg een keer gebruikt worden en dat is stukken goedkoper dan een geheel nieuw kostuum maken. De kans dat je een kostuum twee keer tegenkomt, is ook niet zo groot, want waarom zou je een internationale versie van The masked singer kijken?

Project Glimlach

Dit jaar werden de vier pakken uit de finale geveild voor het goede doel Project Glimlach. De rest van de kostuums staat vermoedelijk in de opslag tot een buitenlandse koper interesse heeft.

The Masked Singer recyclet

Een speciale uitzondering zijn de pakken van de The masked singer – Oud en Nieuw Special. Deze worden binnenkort voor een tweede keer gebruikt, hoewel ze in de tussentijd wel een beetje ‘gepimpt’ zijn.

Qua kerstsfeer en nieuwjaarsattributen ben je vrij snel klaar: als je eenmaal een oliebol en kerstboom gehad hebt, wordt het moeilijk om nóg een paar toepasselijke kostuums te bedenken. Dat doen ze dus ook niet.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door The Masked Singer Nederland (@themaskedsingernederlandx) op 23 Dec 2021 om 4:31 PST

Voor meer brandende vragen kijk op Veronica Superguide.

J’aime la vie-zangeres Sandra Kim verrast België in ‘The masked singer’

Bron: Veronica Superguide