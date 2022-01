Niet met een nieuw seizoen van Chateau Meiland, dat laat nog op zich wachten, maar met het programma Chateau bijstand. Dat gaat op 7 maart van start.

Chateau bijstand

Na de familie Froger en de Roelvinkjes, gaan de Meilandjes de uitdaging aan om een maand lang op bijstandsniveau te leven. De chique woning in de Noordwijkse duinen ruilen Martien en Erica in voor een doorsnee huurhuis. Ook Maxime, Claire, baby Vivé en natuurlijk de twee honden van Erica doen een maand lang mee. De familie wil hiermee aandacht vragen voor ouders in de bijstand. Samen zetten ze zich in voor Stichting Babyspullen.

Leven met het minimale

Bankpassen, luxe auto’s, laptops, telefoons en ongetwijfeld zelfs hun wijnflessen: de familie levert alles in voordat ze hun nieuwe woning intrekken. Martien Meiland moet dus maar snel wennen aan een ‘droge lap’, want geld voor een goede fles wijn heeft hij een maand lang niet. Met z’n vijven moeten ze het rooien van een zeer beperkt budget. Op die manier worden ze al snel geconfronteerd met situaties waar gezinnen in de bijstand dagelijks mee te maken krijgen.

Chateau bijstand is vanaf maandag 7 maart wekelijks te zien om 20.30 uur op SBS.

Bron: Talpa