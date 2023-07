Wat is toch die zonnevlecht waar Anne uit ‘B&B vol liefde’ het over heeft?

Samen met haar vriendin Claudia probeerde Anne in Frankrijk het hart van de spirituele Walter te veroveren. Behalve het tantradansen, de lange knuffels en bevrijdende ademsessies, waren er nog meer momenten die veel losmaakten bij de kandidate.

Onrustige zonnevlecht

Zo liet Walter in alle eerlijkheid weten dat de uitbundige Anne nogal aanwezig is, waardoor zijn eigen gedachten en gevoelens in de verdrukking kwamen. Dat zat Anne de dag erna niet lekker: het voelde onrustig bij haar zonnevlecht. Kijkers raakten er niet over uitgepraat en deden er nogal lacherig over. Wat is in hemelsnaam een ‘zonnevlecht’?

Stromende levensenergie

Voor wie het wil weten: de ‘zonnevlecht’ of ‘solar plexus’ is een bundel zenuwen in je buik. Een soort vlechtwerk dus. Spiritueel wordt het ook wel de ‘derde chakra’ genoemd. Het woord ‘chakra’ komt uit het Sanskriet en betekent ‘wiel’. Volgens verschillende (Oosterse) filosofieën heeft het lichaam verschillende energiecentra waar levensenergie doorheen stroomt. Deze kunnen open en gezond zijn, waardoor je je goed voelt, of geblokkeerd raken met alle negatieve gevolgen van dien.

Geblokkeerde chakra

De zonnevlecht zit rond je navel en staat met name voor zelfvertrouwen, volgens gezondheidssite Chopra.com. Voel je je zelfverzekerd en gemotiveerd met een helder doel voor ogen, dan is er niks aan het handje met deze chakra. Wordt de chakra echter ‘geblokkeerd’, door bijvoorbeeld afwijzing of schaamte, dan ervaar je minder eigenwaarde, moeite met beslissingen nemen, en boosheid.

We kunnen dus stellen dat Anne letterlijk in haar maag zat met de kritiek van Walter en waarschijnlijk een deuk in haar zelfvertrouwen had opgelopen. Overigens blikt Anne met plezier terug op haar tijd in Frankrijk. “Dit programma is zó positief”, zegt ze in gesprek met RTL Boulevard. Ze houdt zichzelf ook een spiegel voor. “Als ik terugkijk naar mezelf op televisie, dan zie ik ook echt wel dat ik veel ruimte in beslag neem en dat ik aanwezig ben.” Dat het spaak liep met Walter, kan ze accepteren. “Walter is echt een hele leuke man, maar het is ook een man die je nooit alleen hebt.”

De interessantste fragmenten worden besproken in ons videoprogramma ‘Praat mee over B&B vol liefde’:

Bron: Chopra.com, RTL.nl