Wat leuk: dit ‘Married at first sight’-stel verwacht een kindje

Ze zijn namelijk nog steeds samen, en dat niet alleen, ze verwachten hun tweede kindje!

Married at first sight-stel verwacht kindje

Voor Bram en Patty geen spectaculaire zwangerschapsaankondiging. Nee hoor, Bram zegt het gewoon even tussen neus en lippen door op Instagram.

#zwanger

Hij zit samen met Patty op een terras in Antwerpen en plaats daar een foto van. Hierbij schrijft hij: “Weer gezellig met z’n drieën op pad #Antwerpen #vakantie #zwanger.” Je zou die laatste hashtag toch bijna over het hoofd zien!

Felicitaties

MAFS-trouwambtenaar Marielle Jongmans reageert: “Lees ik het goed?” “Jazeker”, laat Bram weten. “Heel erg gefeliciteerd samen”, schrijft de trouwambtenaar terug. Er stromen nog een boel felicitaties van andere volgers binnen.

Relatie

Het eerste seizoen van Married at first sight, waarin Bram en Patty trouwden zonder elkaar ooit gezien te hebben, werd in 2016 uitgezonden. Ze werden straalverliefd en bleven als enige koppel van dat seizoen bij elkaar. In 2019 werd hun eerste kindje geboren, dochtertje Puck.

Meer MAFS-baby's

Ze zijn niet de enige met een MAFS-baby. Chantal en Nicolai, die elkaar in 2017 leerden kennen in het tweede seizoen van het programma, kregen in 2019 hun dochtertje Fenne en verwachten nu een tweeling.

Bron: Instagram