Wat leuk! Estavana Polman maakt een verrassende carrièreswitch

Estavana debuteert dit jaar nog als tv-presentatrice.

Carrièreswitch voor Estavana Polman

De topsportster leidt een druk leventje en vliegt nog altijd de hele wereld over om zich van haar beste te kant te laten zien op het handbalveld. Toch heeft ze ondertussen genoeg tijd over voor andere dingen. Binnenkort zal ze namelijk de rol van sportieve reisleidster en presentatrice op zich nemen in het nieuwe seizoen van Beter laat dan nooit.

‘Beter laat dan nooit’ in een nieuw jasje

Daarmee neemt Estavana het stokje over van Olcay Gulsen (42) en Katja Schuurman (48), die de eerste twee seizoenen presenteerden. In Beter laat dan nooit reizen bekende, bejaarde tv-sterren samen de wereld over. Voorheen waren dit televisiehelden Willibrord Frequin, Peter Faber, Gerard Cox en Barrie Stevens, maar door corona kwam het programma stil te liggen en in mei 2022 overleed Willibrord aan de ziekte van Parkinson.

Jeugdidolen

In de nieuwe reeks gaat Estavana samen met Henny Huisman (71) , Edwin Rutten (80), Ad Visser (76) en Frits Barend (76) op pad. “Ik vind het geweldig om met deze bijzondere mannen en jeugdidolen van veel Nederlanders op reis te gaan en ze beter te leren kennen”, zegt de topsportster tegen De Telegraaf.

Onvergetelijke reis

De mannen zullen dit jaar door Azië gaan reizen. De realityserie is opgenomen in Zuid-Korea, Cambodja, India en Nepal. Estavana verheugt zich enorm op de avonturen die ze samen zullen beleven en de gesprekken die daaruit voortkomen. “Hopelijk kan ik het uitgesproken viertal bijbenen. Dat het een onvergetelijke reis wordt, is één ding dat ik zeker weet.”

Benieuwd naar het nieuwe seizoen? Beter laat dan nooit is vanaf augustus te zien op SBS 6.

Estavana Polman over het moederschap: “Alle clichés kloppen”

Bron: Shownieuws, De Telegraaf