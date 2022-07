Wat leuk! Voetballer Frenkie de Jong en zijn vriendin Mikky gaan trouwen

De aanstaande voetbalvrouw deelt twee prachtige kiekjes op Instagram met in koeienletters: ‘I said yes’.

Frenkie op z’n knieën

Op de eerste foto zit Frenkie heel romantisch op één knie en op de andere foto omarmt het liefdeskoppel elkaar. De twee maken momenteel een grote reis samen. Ze begonnen in Las Vegas en maakten een roadtrip door Californië, Arizona en Utah en stopten onder andere bij Horseshoe Bend, Grand Canyon National Park, Zion National Park en Antelope Canyon. Vervolgens gingen ze door naar Los Angeles en inmiddels zijn ze aangekomen in Mexico.

Sinds de basisschool

Frenkie en Mikky kennen elkaar al sinds de basisschool en zijn al jaren samen. Sinds de voetballer zijn transfer maakte naar FC Barcelona, wonen de twee samen Barcelona. “Ik ken Frenkie door en door, en hij mij. Hij is mijn maatje”, vertelde ze eerder over haar relatie in Glamour. “Onze relatie is gelijkwaardig. We vullen elkaar goed aan.”

Felicitaties voor Frenkie en Mikky

De felicitaties voor hun huwelijksaanzoek stromen gelijk binnen. Ontelbaar veel BN’ers en fans zijn enthousiast over deze nieuwe stap in hun relatie. Zo reageert Bas Smit met alleen maar hartjes en schrijft Manon Meijers ‘Whaaaaaaaaa! Gefeliciteeeeeerd!’

