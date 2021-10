Wat stom: volgens onderzoek is Martien Meiland de meest gehate persoon op televisie

Uit het Grote Kijkonderzoek dat werd gehouden door Veronica Superguide blijkt dat Martien Meiland de meest gehate persoon op televisie is! Ook het programma Chateau Meiland komt er twijfelachtig vanaf. Wat een gezeik!

Meest gehate BN’ers

Volgens onderzoek wordt Martien Meiland ‘te aanwezig’ bevonden, en is hij daarom bovenaan de lijst beland. Wie er verder in het lijstje van meest gehate BN’ers staan? Dat zijn allemaal mannen: Gordon, Johan Derksen, Wilfred Genee en Paul de Leeuw.

Leukste tv-sterren

Wie de kijkers dan de leukste tv-sterren van het moment vinden? André van Duin staat op de eerste plaats. Chantal Janzen en Linda de Mol staan op plek 2 en 3.

Geliefd én gehaat

Met het programma Chateau Meiland is iets vreemds aan de hand. Het programma eindigde op plek 3 in het rijtje van de favoriete programma’s van de kijkers, achter De slimste mens en Wie is de mol?. Maar Chateau Meiland staat ook op plek 2 in het rijtje van meest gehate programma’s. Familie Gillis: massa is kassa staat in dat rijtje op nummer 1.

Erica reageert

Erica Meiland weet deze gekke uitslag wel te verklaren. Zo vertelt ze aan Veronica Superguide: “Tsja, op basis van deze uitkomst zou ik zeggen: you love them or you hate them.”

Vooral positieve reacties

Ze vervolgt: “Wij krijgen ontzettend veel fanmail, fans langs de woning en positieve reacties. Wij volgen de social media niet zo intensief wat dat betreft. Op Twitter zie ik weleens negatieve reacties. Maar ik kan er verder geen zinnig woord over zeggen. De kijkcijfers zijn prima, dus wij zijn blij.”

Bron: Veronica Superguide.