Wauw! Adele te gast in YouTube-serie van Nikkie de Jager

In de serie Power of makeup maakt de visagiste de helft van het gezicht van haar gast op. Op die manier laat ze zien wat make-up allemaal aan een persoon kan veranderen. Ondertussen interviewt Nikkie de gast over verschillende onderwerpen.

Adele is niet de eerste grote ster die te gast is bij Nikkie. Eerder mocht ze Drew Barrymore, Kim Kardashian en Rihanna al opmaken.

Grote droom

Nikkie is ontzettend enthousiast en dat is gelijk te merken. “Ik ben enorm vereerd dat je bij me te gast bent”, begint ze. “Ik droom hier letterlijk al jaren van.” Maar blijkbaar keek Adele ook al een tijdje uit naar de opnames. “Zelfs mijn beste vriendin was enthousiast. Zij kijkt altijd naar je video’s”, bekende de zangeres.

Eigen naam

Vervolgens vraagt ze of Adele nog steeds als haar eigen naam voelt. “Want het voelt voor mij als zo’n iconische stagenaam dat de Adele thuis misschien als een heel ander persoon voelt”, vraagt Nikkie. “Ik ben thuis een compleet ander persoon”, antwoordt de zangeres. “Maar Adele voelt nog steeds als mijn eigen naam, natuurlijk. Mijn moeder noemt me zo, mijn vrienden noemen me zo.”

Aan jezelf blijven denken

Ook vertelt Adele het verhaal achter haar nieuwe album 30. Dat doen ze onder het genot van een glaasje wijn, als verwijzing naar Adele’s nummer I drink wine. “Het album gaat over je leven op zijn kop zetten op je dertigste. Het gaat over jezelf leren kennen”, legt ze uit. Zo kwam ze er zelf achter dat ze zichzelf helemaal niet meer herkende. “Ik wist niet wat ik wilde. Dat verraste me.”

Ook wil ze graag iedereen een wijze les meegeven, en dat is dat je altijd goed aan jezelf moet blijven denken. “Ik ben zelfverzekerd en qua carrière heb ik mijn leven op de rit, maar daar gaat het uiteindelijk niet om. Ik was zo veel tijd bezig met werken en daarvan herstellen, dat ik geen energie stak in mijn echte ik.”

Eindresultaat

Wanneer Adele het resultaat ziet, is ze heel enthousiast. “Dat is ongelooflijk”, zegt ze terwijl ze in de spiegel kijkt. Nikkie heeft het fantastisch gedaan want het is helemaal haar ding, zegt ze. In de afsluiting bedankt Nikkie Adele omdat ze er met haar muziek altijd voor haar was, ook in tijden dat ze moeilijk had.

Bekijk hieronder de hele uitzending:

Bron: YouTube