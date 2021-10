Wauw! Dit zijn de laatste vier nieuwe pakken van ‘The Masked Singer’

The Masked Singer is een zangwedstrijd waarin bekende Nederlanders gemaskerd de strijd met elkaar aan gaan in de meest fantastische kostuums. De jury is verdeeld in twee panels: Gerard Joling en Buddy Vedder, en Carlo Boszhard en Loretta Schrijver. Het is aan hen de taak om te raden welke BN’er er schuil gaat achter de maskers.

Ook dit jaar kijk je je ogen weer uit:

Biggetje en elf

Allereerst hebben we de big, een knalroze kostuum inclusief lange roze haren en een ballerinapak. Is ze niet snoezig? Ook het elfjeskostuum dat helemaal is bezaaid met bloemen maakt indruk. Kan zo de Droomvlucht in.

Big en elf The Masked Singer Beeld Nick van Ormondt & RTL Boulevard

Octopus en haai

We blijven even in het dierenrijk, want er doen ook een haai en octopus mee. Kunnen we even stilstaan bij het kostuum van de octopus? Wat een prachtige creatie! We zijn nu al benieuwd wie hier achter schuilgaat.

Octopus en haai The Masked Singer Beeld Nick van Ormondt

Bron: RTL Boulevard