Wauw! Martha Stewart (81) siert de cover van ‘Sports Illustrated’ in badpak

Ze is misschien wel het oudste model ooit op de cover, maar wat ziet ze er prachtig uit zeg.

Sports Illustrated Swimsuit Issue

Elk jaar brengt het tijdschrift Sports Illustrated een special editie uit. Dit badpaknummer staat vol mooie vrouwen, die niet alleen vanwege hun uiterlijke maar ook vanwege hun innerlijke schoonheid zijn uitgekozen. Eén daarvan is dit jaar dus de 81-jarige Martha Stewart. Andere covermodellen dit jaar zijn Kim Petras, Megan Fox en Brooks Nader.

Wie is Martha Stewart?

Martha werd beroemd in de jaren tachtig toen ze kookboeken begon te schrijven na haar succes als chef-kok. Inmiddels is één van de bestverkochte auteur en heeft ze al 99 boeken op haar naam staan. In 1990 lanceerde ze haar tijdschrift, Martha Stewart Living. Tegenwoordig is ze ook op verschillende socialmediakanalen te vinden, waar ze van alles over lifestyle deelt.

Grote uitdaging

Met deze cover moedigt Martha Stewart oudere vrouwen aan om ‘er goed uit te zien en zich goed te voelen’. Toch noemt ze de fotoshoot zelf wel een grote uitdaging. “Ik moest ervoor zorgen dat ik klaar was om in badpak te poseren. Het vergde een beetje ijdelheid maar ook een beetje vertrouwen. Ik dacht: ‘Als ik me fysiek en mentaal goed genoeg voel om zoiets te doen, ben ik er klaar voor’”, zegt ze in een interview met NY Times.

Bron: Instagram, Sports Illustrated