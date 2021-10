Wauw: zó ziet het broertje van Johnny de Mol eruit

Net als zijn broer Johnny mag Kaj er best zijn!

Familieman

Kaj is inmiddels 38 jaar oud en is getrouwd met Hannah. Samen hebben ze drie kinderen: zoontje Finn, zoontje Mats en dochter Mila. Hij is werkzaam in de sportmanagement.

Johnny, Willeke en Kaj tijdens de boekpresentatie ‘Een leven als een lied’ van Willeke Alberti (2015). Beeld Brunopress

Johnny de Mol en Kaj Lerby bij de boekpresentatie 'Een leven als een lied' van Willeke Alberti (2015). Beeld Brunopress

Kaj Lerby en Hannah op de 70e verjaardag van Willeke Alberti in Koninklijk Theater Carré (2015). Beeld Brunopress



Meer kinderen

Willeke Alberti heeft in totaal drie kinderen. In 1965 trouwde ze met basgitarist Joop Oonk. Met hem kreeg ze een dochter, Danielle Oonk. Het huwelijk hield geen stand en in 1976 trouwde Willeke met John de Mol. In 1979 werden zij ouders van Johnny de Mol en in 1980 gingen de twee uit elkaar. Willeke vond opnieuw geluk bij voetballer Søren Lerby, met wie ze van 1983 tot en met 1996 getrouwd was. Met hem kreeg ze in 1983 zoon Kaj.

In het buitenland

Zowel Daniëlle als Kaj wonen momenteel in het buitenland. Dat is een groot gemis voor Willeke, want zoals alle moeders brengt ze het liefst haar tijd door met haar kinderen en kleinkinderen.

Daniëlle heeft inmiddels al in Italië, Australië en Mexico gewoond. Tegenwoordig verblijven ze in Griekenland. Afgelopen zomer is Kaj met zijn partner en kinderen geëmigreerd naar Zuid-Frankrijk.