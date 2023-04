Waylon geeft opheldering over erectieprobleem-uitspraak: “Bibi wist dat ik het ging zeggen”

Al aan het begin van de aflevering van Boerderij van Dorst gaat het gesprek over het overspel van Waylon. Tijdens het vlechten van wilgentakken houdt Waylon het nog bij algemeenheden. Maar als hij later ’s avonds met Frédérique Spigt en Raven aan tafel zit, gaat hij dieper in op het overspel en wijt hij het onder andere aan de ‘demonen’ in zijn hoofd die hun grondslag hebben in erectieproblemen.

“Liever nog schiet ik mezelf met een antwoord in de voet”

Op dat moment heeft Waylon nog geen idee wat zijn uitspraken teweeg gaan brengen. “De dag na de uitzending werd ik verketterd. Ik was de meest walgelijke man op aarde, die Bibi nog een trap na had gegeven. Jullie tv-columniste Angela de Jong schreef dat ook. Terwijl het heel anders in elkaar zit. Het eerste gesprek met Raven ging meteen over dat onderwerp en ik voelde me er niet prettig bij. Ik had het idee dat ik dingen aan het ontwijken was en daar hou ik niet van. Liever nog schiet ik mezelf met een antwoord in de voet. Toen Raven ’s middags ging draaien met Frédérique, heb ik Bibi gebeld.”

Aangemoedigd door Bibi

Tijdens het telefoongesprek met Bibi vertelt Waylon haar dat hij het gevoel heeft dat hij straks moet vertellen wat er echt aan de hand is. “Haar reactie was dat ze dat ontzettend moedig zou vinden. Nou, hoeveel reden had ik toen nog om mijn mond te houden? Daarom heb ik gezegd wat ik heb gezegd. En als ik dan hoor dat ik haar een trap na heb gegeven. Als je niet weet waar je het over hebt, kun je beter gewoon je mond houden.”

Bron: Mezza