Waylon geeft relatie-update na overspel: “We gaan het met elkaar oplossen”

Volgens Waylon gaat het momenteel ‘goed’ met hem en Bibi, zo vertelt hij in gesprek met RTL Boulevard.

Bibi geeft relatie met Waylon nog een kans

Dat je partner vreemdgaat is al moeilijk, maar dat je daar via het internet - en nota bene via een juicekoningin als vriendin - achter moet komen, is nog pijnlijker. Het neemt niet weg dat Bibi niet van plan is om Waylon meteen aan de kant te schuiven. Ze hebben per slot van rekening onlangs nog hun tweede kindje samen verwelkomd. In een inmiddels verwijderd statement op Instagram ging de zanger al ‘door het stof’. “Daar wil ik het bij laten”, verduidelijkt hij. “Verder is dit een privékwestie voor ons en wij gaan het met elkaar oplossen.”

Samen op vakantie

De vakantieplannen voor de zomer zijn al gesmeed. “We gaan absoluut met het gezin op vakantie. Scandinavië is het plan van het jaar”, licht Waylon alvast een tipje van de sluier op. Daar willen ze als gezin een paar weken vertoeven.

‘Ik heb het verkloot’

Waylon wijt zijn ‘buitenschoolse activiteiten’ mede aan zijn demonen. ‘Ik kan nu niks zeggen waardoor dit lichter wordt voor Bibi’, zei Waylon eerder op social media. ‘Het enige wat ik kan zeggen tegen mezelf is dat ik hulp moet zoeken voor de demonen in mijn hoofd.’ Wat hij heeft gedaan noemt hij onvergeeflijk en hij verwacht dan ook niet dat Bibi Breijman, zijn vriendin én de moeder van zijn kinderen, hem zomaar vergeeft.

‘Ik wil een betere vader zijn dan dat ik een vriend ben geweest. Ik hou het allermeeste van mijn gezin en juist dat heb ik verkloot. Het enige wat Bibi nu verdiende is om in alle rust te kunnen genieten van haar kraamtijd, en zelfs dat heb ik haar afgenomen. Ik ben een lul!’, schreef hij. ‘Het spijt me Biebs’. Excuses aanvaard, zo lijkt het.

Bron: RTL Boulevard