Waylon in de wolken met kersverse baby: “Hij piest goed”

Voor Waylon is het alweer zijn derde kindje. Uit een eerdere relatie heeft hij zoon Dylan. Met Bibi kreeg hij dochter Teddy, die inmiddels alweer drie jaar is. Op 23 mei kwam daar de kleine Chester bij.

Chille baby

De nieuwste telg van Waylon en Bibi maakt het goed. “Chester gaat geweldig”, vertelt Waylon. “Hij is aan het groeien. Hij eet goed. Hij poept goed. Hij piest goed. Hij doet eigenlijk alles heel goed.” Dat is het stel niet gewend; Teddy was een stuk energieker. “Hij is heel lekker chill. Bijna vreemd, als je naar Teddy kijkt. Die is natuurlijk echt al een stuk meer aanwezig. En een stuk drukker, vanaf de geboorte al.” Volgens Waylon vermaakt de kleine zich prima. “Deze is heel chill. Deze heeft het wel naar z’n zin.”

Dat laatste klopt zo te zien wel:

Alles voor het gezin

Het vaderschap heeft twee kanten, vertelt Waylon. “Alles wordt nog enger. Je krijgt nog meer zorgen. Alles wordt ook leuker. Dingen worden gewoon makkelijker. Je keuzes worden makkelijker. Je hebt nog maar één ding waar je het voor doet. En dat is, heel cliché, je gezin.”

‘Ongelooflijk lief’

Hoewel Bibi nog ‘heel erg moe’ is van de bevalling, gaat het goed met haar. Of de bevalling pittig was? “Het ging heel snel. Het duurde een uur en vijftig minuten voordat het gepiept was. Ik ben megatrots. Ze doet het geweldig. Ze is ongelooflijk lief voor het kleine mannetje. Het is mooi om ze met elkaar te zien.”

Geen makkelijke zwangerschap

Wat voor de bevalling van Bibi geldt, gaat niet op voor haar zwangerschap. Ze had last van extreme misselijkheid. “Thuis is alles goed, maar het is vrij heftig. Bibi heeft last van HG, dit is 24/7 alleen maar overgeven. Niets helpt, je droogt uit, je valt af, je hebt alleen maar hoofdpijn. Ze ligt in een donkere kamer. Ze kan niets hebben, geen licht verdragen. Alles is te veel”, zo vertelde Waylon daar destijds over.

Bron: RTL Boulevard