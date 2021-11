Waylon over zwangere Bibi: “Ze ligt in een donkere kamer en kan niets verdragen”

Bibi en Waylon maakten eind oktober bekend dat ze een tweede kindje verwachten. Niet veel later plaatste de zanger een foto van Bibi in een ziekenhuisbed. Uit de tekst bij die foto werd duidelijk dat Bibi net als bij haar eerste zwangerschap last heeft van extreme misselijkheid door hyperemesis gravidarum (HG).

Donkere kamer

Radio-dj Frank Dane sprak Waylon voor RTL Boulevard en vroeg hem hoe het nu met Bibi gaat. Daarop antwoordt de zanger: “Thuis is alles goed, maar het is vrij heftig. Bibi heeft last van HG, dit is 24/7 alleen maar overgeven. Niets helpt, je droogt uit, je valt af, je hebt alleen maar hoofdpijn. Ze ligt in een donkere kamer. Ze kan niets hebben, geen licht verdragen. Alles is te veel.”

Niet genieten

Hij legt uit dat ze op een gegeven moment naar het ziekenhuis moest omdat ze niets binnenhield. “Je droogt gewoon volledig uit. Nog geen slok water houd je binnen. Dit is wel wat anders dan een beetje misselijk zijn.” Doordat Bibi daar bij haar vorige zwangerschap ook al last van had, kunnen ze er nu wel wat beter op anticiperen. “Het is makkelijker te dragen nu, maar het is gewoon heftig. Je kunt gewoon niet genieten van dat geen waar zij zo graag van wil genieten.” Waylon sluit af met het goede bericht dat het met de kleine allemaal goed gaat en daar geen zorgen over zijn.

Bron: RTLBoulevard.nl