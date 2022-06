Waylon reageert op geruchten rondom overspel: ‘Heb het verkloot’

Met een foto waarop de woorden ‘I know i fucked up’ staan, bevestigt Waylon de geruchten.

Demonen

‘Ik kan nu niks zeggen waardoor dit lichter wordt voor Bibi’, begint Waylon zijn verhaal. ‘Het enige wat ik kan zeggen tegen mezelf is dat ik hulp moet zoeken voor de demonen in mijn hoofd.’ Wat hij heeft gedaan noemt hij onvergeeflijk en hij verwacht dan ook niet dat Bibi Breijman, zijn vriendin én de moeder van zijn kinderen, hem zomaar vergeeft.

Kraamtijd

‘Ik wil een betere vader zijn dan dat ik een vriend ben geweest. Ik hou het allermeeste van mijn gezin en juist dat heb ik verkloot. Het enige wat Bibi nu verdiende is om in alle rust te kunnen genieten van haar kraamtijd, en zelfs dat heb ik haar afgenomen. Ik ben een lul!’ schrijft hij. ‘Het spijt me Biebs’.

Kinderen

Waylon en Bibi leerden elkaar in 2017 kennen tijdens de opnames van It takes two, waarna de vonk al gauw oversloeg. In november 2018 werd hun dochter Teddy geboren. Vorige maand beviel Bibi van zoontje Chester.

