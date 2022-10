Waylon reageert op vraag over vreemdgaan in ‘Humberto op zondag’

Waylon reageerde in juni op de geruchten dat hij vreemd zou zijn gegaan tijdens de zwangerschap van Bibi: “Ik kan nu niks zeggen waardoor dit lichter wordt voor Bibi”, begon Waylon zijn verhaal. “Het enige wat ik kan zeggen tegen mezelf is dat ik hulp moet zoeken voor de demonen in mijn hoofd.”

Spreekuur

Over die demonen en zijn helingsproces schreef hij zijn nieuwe nummer Spreekuur. In het programma Humberto op zondag bracht Waylon zijn dit nummer ten gehore. Humberto besloot de zanger te vragen naar het nummer. “Jij bent heel kwetsbaar geweest. Heb je nog behoefte om iets toe te voegen aan wat je eerder hebt verklaard op Instagram?”, vroeg de presentator hem.

Reactie van Waylon

“Hm”, begon Waylon. “Het gaat goed. Ik hou van d’r. Het is een geweldige vrouw. Iedereen zei steeds: ‘Tijd heelt alle wonden.’ Nou, dan wordt het tijd dat ik op spreekuur ga.” Humberto reageerde: “Wat was het medicijn van ‘dokter tijd’?”. Waarop Waylon antwoordde:“Tijd.” Meer liet hij er niet over los.

Bron: RTL Boulevard