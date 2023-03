Waylon staat stil bij 6-jarig jubileum met Bibi: ‘Ik laat je nooit meer gaan’

Zo plaatst Waylon vandaag een lief berichtje aan zijn vriendin op Instagram.

Waylon en Bibi 6 jaar samen

In 2017 deed Bibi mee aan de zangwedstrijd It takes two, waar Waylon haar coach was. Al zingend sprong de vonk over tussen de twee. Die eerste ontmoeting daar is vandaag precies zes jaar geleden. Waylon plaatst daarom vandaag een lief kiekje van hen samen op Instagram.

Lief berichtje

‘28-2-17 kwam je zomaar m’n leven binnenlopen en ik laat je nooit meer gaan! IK HOU VAN JE!’, schrijft Waylon bij de foto. Net als de Engelse tekst: ‘You need to take that second chance with gratitude and run with it. Don’t doubt it. Don’t throw it away. Make it count. For something great.’

Tweede kans

De zanger lijkt hier te verwijzen naar de tweede kans die hij onlangs heeft gekregen van zijn vriendin. In juni gaf Waylon publiekelijk toe te zijn vreemdgegaan, terwijl Bibi zwanger was van hun zoontje Chester. Dit vertelde hij nadat verschillende juicechannels hierover berichtten. Als verklaring liet hij weten te kampen met ‘demonen’. Toen hij in november in de uitzending van Boerderij van Dorst zat, gaf hij zijn erectieproblemen de schuld.

Reacties

Het lijkt erop dat Bibi haar vriend heeft vergeven en dat ze samen verder gaan. Moet ze natuurlijk zelf weten, maar toch kan Waylon rekenen op een boel commentaar onder zijn Instagrambericht van vandaag. ‘Een vos verliest zijn haren maar zijn streken niet’, schrijft een volger. Een ander richt zich tot Bibi: ‘Dat geloof je toch zelf niet, hij ging vreemd tijdens jouw zwangerschap!’

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Waylon (@official_waylon_music) op 28 Feb 2023 om 1:44 PST

Na hun deelname aan het Songfestival ging het niet zo lekker tussen Waylon en Ilse de Lange. Na een jarenlange break zijn ze weer vrienden, en dat ging op een bijzondere manier...

Bron: Instagram