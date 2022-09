Waylon steelt de show in ‘Matthijs gaat door’ met rockversie van Hazes-nummer

Het was een tijdje stil rondom Waylon, nadat naar buiten kwam dat hij tijdens de zwangerschap van zijn vriendin Bibi Breijman vreemd was gegaan. In een bericht op Instagram gaf hij zijn overspel toe en zei hij dat hij het had ‘verkloot’. ‘Het enige wat ik kan zeggen tegen mezelf is dat ik hulp moet zoeken voor de demonen in mijn hoofd’, liet hij toen weten.

Waylon in ‘Matthijs gaat door’

Na dik twee maanden duikt hij ineens weer op in een tv-programma. Dit keer gaat hij langs bij Matthijs van Nieuwkerk, om enkel over muziek te praten. Dat kunnen de kijkers van Matthijs gaat door wel waarderen. Want als Waylon iets kan, dan is het zingen.

Rockversie van Hazes-klassieker

Eerst zingt Waylon een stukje My Way van Frank Sinatra en Hé Kleine Meid op je Kinderfiets van Herman van Veen. Vervolgens praat hij met Matthijs over André Hazes en aan het eind van de uitzending blaast hij alle kijkers omver met een fantastische rockversie van het nummer ’t Rode Licht van de Amsterdamse volkszanger.

Alleen maar lof voor Waylon

Kijkers zijn enorm onder de indruk. Op Twitter stromen de complimenten binnen. ‘Je kan zeggen wat je wil van Waylon, maar zingen kan-ie’, klinkt het op social media. Anderen laten weten door deze versie de muziek van André Hazes ineens meer te waarderen. Zo reageert een kijker met: ‘Ik houd niet van Hazes, maar zoals Waylon het zingt…. Wow.’

Goeie stem hoor! Maar waarom ineens een Amsterdams accent? #waylon #matthijsgaatdoor — Anneke (@annekegrobben) 24 september 2022

#matthijsgaatdoor

Waylon en Piet de Visser ontroerden mij vanavond — catlover (@wereldfietser1) 24 september 2022

Vorige week hoop geklaag over weinig kijkers en ouder publiek.



Nou ik ben nog hartstikke jong en vind het een geweldig programma! Met @waylonline als uitsmijter!!! Manmanman wat kan jij zingen ❤️#matthijsgaatdoor — 𝕊unshinelover ☀️ (@SunshineCheek) 24 september 2022

Ik houd niet van Hazes, maar zoals Waylon het zingt…. Wow #matthijsgaatdoor — Monique Bartelds (@MoNyC67) 24 september 2022

Is er iets dat Waylon niet kan zingen? #matthijsgaatdoor — Sylvia (@Sylvia86092004) 24 september 2022

Nooit een fan geweest van Waylon, maar wat een mooie stem met Fiets en voor Piet #matthijsgaatdoor — Margriet (@Margrietje21) 24 september 2022

Je kan zeggen wat je wil van Waylon, maar zingen kan ie! #matthijsgaatdoor — Kim Hendriks (@Kim_impact) 24 september 2022

Bron: Matthijs gaat door, Twitter