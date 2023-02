Waylon wie? Bibi Breijman (31) gooit het roer om

Dat laat Bibi weten op Instagram.

Nieuwe baby

‘Ik ga een nieuwe baby afleveren’, aldus Bibi, moeder van dochter Teddy (4) en zoontje Chester (0). ‘Ik was al heel jong toen ik één ding zeker wist: ik wil zingen! Het leven gaf me al zoveel en nu mag ik ook dat binnenkort gaan aanvinken.’

Muziek op de eerste plek

Bibi laat weten dat ze muziek de afgelopen jaren op de eerste plek zette. ‘Schrijven, schrijven, dag en nacht ideeën, dictafoon vol blèren, uitwerken, samenwerkingen zoeken, een muzikale richting vinden. Ben in ieder geval heel hard aan het broeden op mijn eerste EP.’

Materiaal in overvloed

Opvallend is ook dat Bibi deelt: ‘Materiaal om over te schrijven was er ineens in overvloed...’ Zou ze daarmee wijzen op het vreemdgaan van Waylon en alle haat die ze daarna ontving? Het is nog niet bekend wanneer haar album precies uitkomt.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door BIBI BREIJMAN (@bibibreijman) op 24 Feb 2023 om 0:42 PST

Ontmoeting met Waylon

Het is niet de eerste keer dat Bibi haar zangtalent ten gehore zal brengen. In 2017 won ze het zangprogramma It takes 2, waar ze Waylon ontmoette. Hij was haar coach gedurende het programma.

Moeilijke periode

Vorig jaar deelde Bibi een video waarin ze vertelt over haar moeilijke kraamtijd, die samenviel met de mediastorm rondom het vreemdgaan van Waylon. Door de stress kon ze geen borstvoeding meer geven. Ook mentaal was deze periode zwaar. “Ik was verdrietig, boos, teleurgesteld, gebroken en in shock.”

Bron: RTL Boulevard