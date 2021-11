Waylon wil het geslacht van tweede kindje niet weten

Vorige week werd Bibi opgenomen in het ziekenhuis, omdat ze erg veel last had van zwangerschapsbraken. Ze is inmiddels thuis, maar veel beter is het er niet op geworden.

Mensonterend

Bibi heeft last van extreme misselijkheid met overmatig braken, oftewel hyperemesis gravidarum (HG). “Dit is gewoon 24/7 alleen maar overgeven, dus niets helpt. Je droogt uit, je valt af, alleen maar hoofdpijn. Ze ligt in een donkere kamer, ik vind het mensonterend”, vertelt Waylon aan RTL Boulevard. Zelfs een beetje licht is al te veel, omdat ze bijna geen voedingsstoffen binnenkrijgt.

Mensen begrijpen het niet

Bibi hield zelfs geen slok water meer binnen en moest naar het ziekenhuis, omdat ze onder andere helemaal uitgedroogd was. “Heel veel mensen begrijpen het niet”, zegt de zanger. Veel mensen zeggen dat ‘ze niet zo moeten zeiken’ en dat zij ook ‘wel eens misselijk waren’ tijdens een zwangerschap. “Maar dit is wel even anders dan een beetje misselijk zijn.” Waylon heeft het dan ook met Bibi te doen. “Je kunt nu niet genieten van hetgeen waar zij zo graag van wil genieten. En dat vind ik heel kut voor haar.”

Grote verrassing

Gelukkig gaat het met de baby wel goed. Bovendien heeft Bibi veel steun aan haar dochtertje Teddy en Waylon. Het stel wil niet weten wat het geslacht van de baby is, dus dat wordt een grote verrassing. Wel hebben ze al een naam in gedachten, maar die houden ze nog even geheim.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Waylon (@official_waylon_music) op 18 Nov 2021 om 0:19 PST

