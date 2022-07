Presentator, cabaretier en rolstoelsporter Marc de Hond overleed 3 juni 2020 aan de gevolgen van blaaskanker. Twee jaar later heeft zijn vrouw Remona een boek geschreven over rouwen én het vinden van een nieuwe liefde.

Liefde na rouwen om Marc de Hond

Na Marcs dood bleef Remona achter met dochter Livia (5) en zoon James (3). Ze is langzaam weer begonnen met daten. “Livia vroeg een keertje: ‘Mam, word je dan weer een keer verliefd? Want dan ben je niet meer zo verdrietig om papa’”, vertelt ze in een openhartig interview met RTL Boulevard. Remona heeft toen uitgelegd dat ze inderdaad wel weer verliefd kan worden op een andere man, maar dat ze altijd van papa zal blijven houden.

Ongeveer een jaar na het overlijden van Marc is ze een nieuwe liefde tegen het lijf gelopen. “We hebben het heel leuk en gezellig en het gaat heel erg goed.” Ze geeft aan dat rouwen om Marc en verliefd zijn op een andere man gewoon samengaat.

Steeds meer een gezin

De kinderen van Marc en Remona ‘zijn dol op hem’, laat Remona weten. “We doen nu gewoon heel veel met z’n vieren”, legt ze uit. Wel gaat alles stap voor stap, zodat ze alles rustig aan kunnen doen. Dat vindt ze namelijk heel belangrijk voor de kinderen. “We worden steeds meer een gezin.”

Sil gaf aan het begin wel aan dat het voor hem een gekke situatie is, aangezien Remona weduwe is. “Maar ik heb heb toen uitgelegd dat ik altijd van Marc zal houden, maar ook heel erg dol kan zijn op iemand anders. Dat was voor hem wel lastig, maar uiteindelijk is het goedgekomen. ”

Schuldig voelen

In een interview met Linda vertelde Remona eerder deze maand al dat haar weleens werd gevraagd hoe het tegenover Marc voelde dat ze zes maanden na zijn dood zich aanmeldde op een datingsite. “Die vraag overviel me een beetje, omdat ik er zelf geen wrang gevoel over had. Als íémand mij dit gunde, was het Marc. Toen kreeg ik een soort schuldgevoel omdát ik me niet schuldig voelde.”

Maar Remona weet zeker dat een nieuwe liefde nooit ten koste zal gaan van de liefde die ze voor Marc voelt. “In huis staan foto’s van hem, ik draag mijn verlovings- en trouwring nog. Ik denk ook niet dat ik die snel zal afdoen. Dus als je met mij omgaat, krijg je Marc erbij.”

In de video hieronder legt rouwdeskundige Daan Westerink uit waarom vrouwen anders rouwen dan mannen:

Bron: RTL Boulevard, Linda