Weduwnaar van Bibian Mentel en vriendin Mandy gaan trouwen: ‘She said yes’

Op Instagram deelt hij een video van het aanzoek.

Edwin Spee vraagt vriendin ten huwelijk

In de video op Instagram is te zien hoe de twee genieten van een muzikaal optreden in het bijzijn van hun dierbaren. Daarna gaat Edwin voor Mandy op één knie. De romantische avond eindigt met vuurwerk én een hoop gedans. Aan het einde van de video zien we de prachtige ring die Mandy heeft gekregen. ‘She said yes’, schrijft Edwin bij de video.

Relatie met Mandy

Een paar maanden na het overlijden van Bibian Mentel in 2021, kreeg Edwin een relatie met Mandy. Hij vertelde destijds in een column voor Margriet over zijn prille liefdesgeluk. Hij liet weten overtuigd te zijn dat Bibian Mandy op zijn pad heeft gestuurd.

Reacties

Naar eigen zeggen kreeg hij op dit nieuws zowel positieve als negatieve reacties. Sommigen vonden het te snel: ‘Naast de duizenden felicitaties zijn er natuurlijk ook een aantal mensen die vinden dat het te vroeg is dat de man van Bibian Mentel nu alweer verliefd is. Voor deze mensen misschien te vroeg, maar voor Bibian waarschijnlijk zelfs veel te laat’, liet Edwin destijds weten.

Edwin hoeft niet te rekenen op negatieve reacties op de aanzoek-video. Daar stromen de felicitaties en mooie reacties binnen.

Bron: Instagram