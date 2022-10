Weerman Dennis Wilt over overleden zoontje: “Nout is áltijd bij mij”

Als Dennis met basketbalster Chatilla van Grinsven op het strand zit, vertelt hij haar dat hij zijn eerste zoontje Nout heeft verloren toen hij slechts drie jaar oud was. “Hij werd gewoon geboren en we wisten niet precies wat hij mankeerde, maar er was iets. Uiteindelijk bleek hij zuurstoftekort in zijn hersenen te hebben na een heel zware bevalling en was hij daardoor zwaar gehandicapt.”

“Hij is ontzettend belangrijk voor me”

Dennis benadrukt dat Nout nog steeds een grote rol speelt in zijn leven. “We zijn nog met een heel groot gezin en hij heeft me geleerd dat te koesteren en heel dichtbij me te houden. Hij is ontzettend belangrijk voor me, net als al mijn andere kinderen.”

Fijn gesprek

In RTL Boulevard blikt Dennis gister terug op het gesprek. “Ik had eigenlijk een heel fijn gesprek met Chatilla. Zij vertelde over haar overleden vader die heel belangrijk is geweest voor haar carrière als topsporter, en dan kom je toch ook met je eigen persoonlijke verhaal, dat gaat automatisch. En als je daar dan over begint, dan voel je ook gewoon dat die pijn er altijd nog zit, ook al is het 20 jaar geleden dat hij is overleden.”

“Stukje verwerking”

Er gaat geen dag voorbij dat hij niet aan zijn zoontje denkt. “Nout is altijd bij mij. En ik ben ook heel blij dat dit gebeurt, want dat geeft alleen maar aan dat hij er nog is. In mijn hart en in onze harten. En dat verdient hij ook.” Erover praten met mensen voelt voor Dennis als ‘een stukje verwerking’. “Dat gaat nooit helemaal weg en daar ben ik ook blij om, dat het er altijd is. Ik haal er ook kracht uit. Het leven gaat knetterhard verder, maar dit is voor mij altijd een moment om te relativeren.”

Bron: RTL Boulevard