Weet je nog? Dit zijn de meest spraakmakende ‘Ik vertrek’-koppels

De afgelopen seizoenen keken wekelijks miljoenen mensen naar het programma. Fans van Ik vertrek kunnen donderdagavond hun geluk niet op, want er gaat een nieuw seizoen van start. Nieuwe verhalen van emigranten die allemaal, op verschillende bestemmingen, hun droom najagen.

Om dit te vieren, zetten we de meest spraakmakende afleveringen op een rijtje. Ken jij ze allemaal nog?

Theo en Jolanda

Theo en Jolanda hadden een geniaal idee: een pannenkoekenrestaurant in Gambia openen. Wie er nu niet dol op deze Hollandse delicatesse? Het stel vertrekt in 2016 naar Afrika om hun droom te verwezenlijken. Eén probleempje: Theo kan niet zo héél goed pannenkoeken bakken... Dit zorgt voor hilarische beelden. Ook lopen er weleens muizen of ratten door de keuken. Oeps! “Die staan niet op het menu”, grapte Jolanda.

Ondanks veel tegenslagen wist het duo een bloeiende zaak op te bouwen, maar in maart ging het mis vanwege corona. De zaak moest op slot. Maar na een lange zomerstop in Emmeloord zijn ze eindelijk weer terug in Gambia en bakken ze naast pannenkoeken een hoop andere dingen in TeJo’s Pannenkoekenbar.

Paula en Peter

Paula en Peter zijn dol op de vrije dansvorm ‘biodanza’ en vertrekken in 2014 met hun dochter Marit naar Denemarken om hier een natuurcamping te beginnen. Het doel? Biodanza op de kaart zetten. Het zorgde voor een ontzettend vrolijke aflevering.

Het is ondertussen alweer zeven jaar geleden dat het gezin naar Denemarken vertrok en er is in de tussentijd natuurlijk een hoop gebeurd. Zo is de camping flink uitgebreid. Maar de grote vraag is natuurlijk: is het Paula gelukt om biodanza, haar hobby en passie, van de grond te krijgen in Denemarken? Ja hoor, zeker weten. Sinds afgelopen januari is er een vaste groep die iedere week komt dansen, dus Paula is helemaal in haar element.

Martien en Erica

Het is alweer vijftien jaar geleden dat de Meilandjes meededen aan Ik vertrek. De familie is momenteel wekelijks op televisie te zien met hun eigen realitysoap Chateau Meiland, maar weet je nog hoe ze er in 2006 uitzagen? Martien en Erica kochten toen in de buurt van Parijs een groot kasteel en knapten het op. Hun dochters Montana (12) en Maxime (10) stonden toen niet bepaald te trappelen om aan dit avontuur te beginnen.

Inmiddels is de familie Meiland mega populair. Martien, Erica, Montana, Maxime en dochter Claire zijn niet meer weg te denken van de buis. In 2019 wonnen ze zelfs de Gouden Televizier-Ring. Maar op één plek blijven wonen, lukt ze nog steeds niet. Na hun verhuizing vanuit Frankrijk naar een woonboerderij in Hengelo, verhuisden ze afgelopen zomer naar een villa in Noordwijk. Maar je zult het niet geloven: Erica en Martien hebben besloten na paar maanden alwéér te gaan verhuizen en dít is de reden.

Hans en Karin

Herinner je je Hans en Karin nog, die elkaar continu ‘scheet’ noemden? Zij staan inmiddels bekend als ‘de Scheetjes’.

Hans en Karin komen uit Capelle aan den IJssel en vertrokken in 2016 naar Bonaire om daar een mini-adventure golfbaan te beginnen. Na de verhuizing liep het sympathieke stel gelijk al tegen een boel problemen aan. Zo was het niet makkelijk om een fijn stuk grond op Bonaire te vinden, vooral nadat bleek dat Bonaire voor een deel bestaat uit beschermd natuurgebied. Na vijftien maanden was er nog steeds geen grond voor de golfbaan beschikbaar, maar Hans en Karin bleven optimistisch. Het glas was bij de Scheetjes áltijd halfvol. Omdat de kijkers zo’n fan waren van het stel, kregen ze net als de Meilandjes een eigen realityserie op SBS.

Helaas is het in dit geval geen ‘eind goed, al goed’. Hans en Karin zijn namelijk uit elkaar. De scheiding ging gepaard met een hoop moddergegooi.

Ook Daphne Dopheide (27) en Jurrien van der Zaal (30) droomden ervan om naar het buitenland te vertrekken. Toen ze beheerders konden worden van een camping in Italië, twijfelden ze dan ook geen moment. Hun avontuur kun je volgen op Libelle TV. Bekijk hieronder de eerste aflevering:

Bron: Ik vertrek.