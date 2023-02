Welmoed Sijtsma moest wennen aan single leven: “Ik vond daten heel ongemakkelijk”

Toen de relatie met haar ex twee jaar geleden op de klippen liep, moest Welmoed even flink schakelen. Ineens was ze weer alleen. “Toen voelde ik me soms eenzaam”, zo geeft ze toe. “Daten vond ik heel ongemakkelijk, maar nu leer ik juist graag nieuwe mensen kennen en geniet ik van spontane acties zoals met een date naar Parijs gaan.”

Goed zoals het is

Zo’n spontane date brengt van tevoren wel de nodige onzekerheden met zich mee, zo geeft ze toe. “Vooraf was ik heel zenuwachtig, want waar moet je het urenlang in de auto over hebben met iemand die je niet goed kent? Uiteindelijk was het juist heel leuk. Natuurlijk mis ik dat gezellige samenzijn met iemand weleens. Aan de andere kant is het voor nu goed zoals het is.”

Daten in anonimiteit

Wat in ieder geval scheelt, is dat haar bekendheid haar niet in de weg zit met daten. “Gelukkig niet”, zo merkt ze op. “Het lijkt me niks om me bekeken te voelen tijdens het uitgaan of steeds te worden aangesproken. Ik moet er echt niet aan denken zo bekend te zijn als Chantal Janzen en Linda de Mol. Dat je nergens meer anoniem kunt zijn.”

Bron: MarieClaire