Wen er maar aan: het boek van Maike Meijer over de overgang wordt verfilmd

Het verhaal van Wen er maar aan is gebaseerd op Maike‘s leven, met name de elementen van ouder worden en omgaan met de overgang. Hoofdpersonage is actrice M. die bijna 50 is en in de overgang. Ze wordt daar constant aan herinnerd. Als alles daardoor mis lijkt te lopen, besluit ze zichzelf opnieuw te ontdekken.

Vergeetachtigheid door de overgang

“Het idee voor dit boek had ik al een jaar, vanaf het moment dat ik in de overgang kwam. Ik heb toen een notitieboekje gekocht en ben gekke situaties over ouder worden gaan noteren. Toen ik dat notitieboekje wilde kopen, was ik in de winkel vergeten wat ik moest kopen. Vergeetachtigheid hoort ook bij de overgang”, vertelde de actrice over haar boek aan de Volkskrant.

Het boek blijkt een bestseller en spreekt tot de verbeelding, want er zijn inmiddels ruim 175.000 exemplaren van verkocht. Maike gaat nu met productiehuis Keplerfilm het boek verfilmen.

‘Toren C’

Maike is bekend als moeder uit de reclames van supermarkt Jumbo en als actrice en bedenker van satirische serie Toren C, dat ze samen maakte met Margôt Ros. De regisseur van Toren C, Albert Jan van Rees, gaat ook Wen er maar aan regisseren. Of Maike zelf een rol krijgt in de film, is nog niet bekend.

Zou er al een oplossing of medicijn als mannen in de overgang zouden zijn? In deze video vragen we het vijf vrouwen:

Bron: ANP