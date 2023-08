Wendy van Dijk (52) is geveld door tropisch virus

Waarschijnlijk is Wendy met haar gezin in de tropen, want zoon Sem (20) deelde vorige week nog een mierzoete Tiktok-video van zichzelf met zijn moeder op een zonnig strand. Met een hoop lieve woorden liet hij weten hoe gek hij op haar is. ‘Krijg ik van mijn kind. Slik… wat lief’, schreef Wendy over het filmpje.

Aan de paracetamol

Aan die zorgeloosheid is even een einde gekomen, want inmiddels ligt Wendy ziek op bed. In haar stories op Instagram deelt Wendy een foto van zichzelf in bed met een beteuterd gezicht. ‘Getroffen door de denguemug’, schrijft ze daarbij. ‘Knokkelkoorts. Heb je tips? Enige remedie is paracetamol.’

Even zoet mee

Het denguevirus, ook wel knokkelkoorts, kun je oplopen door een muggenbeet van een mus die besmet is met het virus. De tropische ziekte begint met koorts, hoofdpijn en vaak ook gewrichts- en spierpijn. Soms krijg je vlekkerige uitslag. Hoewel een eerste infectie bijna altijd mild verloopt, moet je bij koorts in tropische landen altijd naar een arts, raadt de GGD aan op haar website. Helaas voor Wendy ben je met knokkelkoorts zo'n acht tot tien dagen zoet. Wat een tegenvaller!

Nieuwe prik

In Nederland is sinds maart van dit jaar een vaccinatie tegen knokkelkoorts beschikbaar. Deze prik voorkomt 80% van de gevallen van dengue en verlaagt ook drastisch de kans dat je naar het ziekenhuis moet.

De 79-jarige moeder van Wendy van Dijk, Tiny, had dit jaar ook een zorgwekkende kwaal.

