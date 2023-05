Wendy van Dijk herdenkt haar vader: ‘Elke dag kan je laatste zijn’

De speciale dag was ter gelegenheid van het 40-jarige huwelijksjubileum van Wendy’s ouders en leverde liefdevolle momenten op om op terug te blikken.

Huwelijksdag opnieuw beleven

‘Mijn lieve papa Jaap’, schrijft Wendy bij foto’s van deze dag. Daarop zijn de presentatrice en haar ouders te zien. ‘Een paar maanden voordat we wisten dat je ziek was, hadden we de verrassing van je leven georganiseerd. Je zou samen met mama je huwelijksdag opnieuw beleven, maar dan goed! Mét een koets en paarden (!), een langgekoesterde wens van jou. Op 10 februari 2005 waren jullie namelijk maar liefst veertig jaar getrouwd. Op de geboortedag van je kleinzoon Sem die twee jaar werd. Een mooi lokplan: ‘Kom je taart eten lieverd?’’

Marco Borsato

Het werd ‘een onvergetelijke dag en avond’, vervolgt de presentatrice. ‘Met als absoluut hoogtepunt een optreden van je lieve maatje Marco.’ Daarmee doelt Wendy op Marco Borsato, die ook op de foto’s te zien is.

‘Hij zong speciaal voor jullie het prachtige Engel van mijn hart. Achteraf zijn we zo dankbaar dat we jullie jubileum zo groots hebben gevierd. ‘Elke dag kan je laatste zijn.’ Helaas weten we daar inmiddels alles van.’

Loslaten

Zeventien jaar geleden moesten ze haar vader ‘in liefde loslaten’, schrijft de presentatrice. ‘Maar liefde is sterker dan de dood, lieve papa, en elke dag ben je onderdeel van ons leven. Voor altijd in ons hart.’

