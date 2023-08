Wervelwind Alexandra maakt indruk in de B&B van Walter: “Meteen uitbundig”

Hoewel het op papier allemaal zou moeten kloppen, is het iedere keer maar afwachten of het klikt tussen de B&B-eigenaren en hun matches. Zo ook in de Franse B&B van Walter, waar al de nodige ups en downs hebben plaatsgevonden. Nadat Ingrid boos haar biezen pakte en vertrok, bleef de ingetogenere Corina over.

Niet meteen een vonk

Van Walters kant is er niet meteen een vonk tijdens de eerste ontmoeting. “Tot nu toe heb ik altijd vanaf het begin, als ik iemand ontmoette, een kriebeling of het gevoel van: ik wil jou wel zoenen. Ik onderzoek of dat ook later kan ontstaan, want ik voel het nu niet”, biechtte hij op aan de kijkers, volgens RTL Boulevard. Toch grijpt Corina haar kans om hem beter te leren kennen en stelt ze zich openhartig en kwetsbaar op. Zo vertelt ze emotioneel dat ze zich bezighoudt met hekserij, iets dat ze lastig vindt om te delen vanwege het stigma dat erop ligt, aldus Corina.

Heel andere energie

Waar Corina in eerste instantie alle ruimte heeft om Walter voor zich te winnen, moet ze nu plaats maken. De laatste kandidate Alexandra is namelijk gearriveerd. Een heel ander type dan Corina, valt Walter meteen op: “sexy gekleed” en “uitdagend”. “Bruisend. Een heel andere energie dan Corina.”

Geen doener

O jee, moet Corina al meteen vrezen voor haar plekje in de Franse B&B? Als het aan Alexandra (spreek uit als Alejandra) ligt wel. Waar Corina helpt met de klusjes in huis, begeeft zich als een verloren kind onder de gasten. “Alexandra is natuurlijk net aangekomen, die wil mensen nog ontmoeten, maar vraagt niet of ze nog even kan helpen. Dat viel me op”, merkt Walter.

Heel uitbundig

Het enthousiasme van de nieuwe gast bereikt 's avonds een hoogtepunt als Alexandra het op een luidruchtig dansen zet. “Opvallend hoe ze als nieuwe gast meteen lekker op de banken ging dansen. Ik dacht: zo kun je jezelf ook een podium geven. Het is meteen uitbundig”, vindt Corina.

Niet onder de indruk

Walter is er niet zo van onder de indruk en gaat dan ook niet in op de pogingen van Alexandra om hem ook aan het dansen te krijgen. “Ik merk dat ze veel oogcontact probeert te zoeken. Zo van: kijk hier ben ik. Ik dans heel mooi, ik ben zo mooi en zie je mij wel?”, zegt hij. Dit gedrag noemt hij ‘trucjes’, in plaats van kwetsbaarheid en openheid, en daar zit de tantraliefhebber niet bepaald op de wachten. “Als dat zo is, ben ik er wel snel op uitgekeken. Ik hoef niet verleid te worden. Dat heb ik gehad, zeg maar.”

Kijk ook naar onze afleveringen van Praat mee over B&B vol liefde.

Bron: RTL Boulevard