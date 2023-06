Wetenschapsjournalist haalt uit naar Maxime Meiland: “Totale onzin”

Wetenschapsjournalist Adriaan ter Braack was vrijdagavond te gast bij talkshow Op1. Daarin was hij niet te spreken over Maxime Meiland en haar promoties. Hij noemde de dochter van Martien en Erica een ‘kwakzalver’.

Thee om af te vallen

Maxime promoot in haar Instagram-stories regelmatig producten die ze opgestuurd krijgt. Zo ook een thee die zou helpen om af te vallen. Volgens de realityster zouden een paar kopjes per dag ervoor zorgen dat je tot wel acht centimeter aan buikomvang zou verliezen. Complete onzin, volgens Ter Braack. “Nou kijk, dit is allemaal totale bullshit. Ten eerste: geen enkele thee helpt bij vetverbranding. Er is geen enkele studie naar.”

Maxime Meiland deelt onterechte claim

Hij noemt het kwalijk dat Maxime dit soort beweringen doet terwijl ze weinig over de wetenschap erachter weet. “Zij claimen dus van wel, dat het wetenschappelijk is aangetoond, maar dat kun je dus gewoon zeggen. Je kunt ook zeggen: ‘Dit werkt, het is wetenschappelijk aangetoond’, en dan geloven mensen het, maar het is totale onzin,” legt de journalist uit.

Hoewel hij niet blij is met de onterechte bewering, noemt hij het voorbeeld ‘nog niet eens zo schadelijk’. De thee helpt namelijk niet bij afvallen, maar is gelukkig ook niet gevaarlijk. Wel vindt hij het een perfect voorbeeld van BN'ers die zomaar producten promoten zonder de werking te snappen. Een probleem dat harder moet worden aangepakt, vindt Ter Braack, want voor je het weet promoot iemand een product dat mensen wél in gevaar kan brengen.

Maxime Meiland lijkt een big spender, maar ook zij koopt haar kinderkleding gewoon bij Zeeman:

Bron: Op1