Wibi Soerjadi krijgt een koninklijke onderscheiding

Wibi is zaterdag benoemd tot Officier voor de creatieve wijze waarop hij de klassieke muziek voor een groot publiek toegankelijk heeft gemaakt. Hij werd verrast terwijl hij een tuinconcert gaf in de gemeente Hof van Twente. Burgemeester Ellen Nauta van Hof van Twente reikte het lintje uit aan de pianist.

Veertig jaar in het vak

Wibi heeft toch al wat te vieren dit jaar. Hij zit namelijk veertig jaar in het vak. Het tuinconcert van zaterdag was onderdeel van een reeks concerten om dat jubileum te onderstrepen. Hij begon vorige week met de reeks en deelde toen een mooie foto op zijn Instagram.



Eerder kreeg de talentvolle artiest al eens de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dat was vijftien jaar geleden, toen hij 25 jaar in het vak zat.

Sinds kort samenwonend

Wibi onthulde in RTL Boulevard dat hij sinds kort samenwoont. De naam van de vrouw met wie hij dat doet, wilde hij niet bekendmaken.

Bron: ANP/RTL Boulevard