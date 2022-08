Ruim een jaar is Nirthe in zijn leven. Bewust heeft Wibi haar op de achtergrond gehouden. “Voor ons was het belangrijk dat we elkaar eerst goed hebben leren kennen. En dat hebben we gedaan. We zijn onlangs op vakantie geweest naar Bonaire, dat was zo bijzonder”, vertelt hij enthousiast aan De Telegraaf

„Het is een vrouw bij wie ik me veilig voel. Deze liefde is mij overvallen, ons eigenlijk overvallen.” Mirthe is jonger dan de pianist, maar ze hebben afgesproken daar verder “niet over in detail te treden”.

Samenwonen voelde goed

Sinds vorige week wonen Wibi en Nirthe samen. “Het moment dat Nirthe bij mij kwam wonen, voelde gelijk goed. Wat ik nu doe, is dubbel zo leuk omdat je het met iemand deelt. Ze gaat mee naar mijn concerten, als ik vrij ben gaan we naar de bioscoop of gaan ergens eten. Het is gewoon erg gezellig. We voelen elkaar in alles perfect aan.”

Nirthe is steeds aanwezig bij de tuinconcerten die Wibi geeft ter ere van zijn veertigjarig jubileum in het vak. Ze kreeg zaterdagmiddag dan ook een heel speciaal moment mee, toen Wibi een koninklijke onderscheiding kreeg en werd bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Samen paardrijden

Wibi heeft bij de villa in het Overijsselse dorp Diepenheim zijn eigen paardenstallen, want paardrijden is zijn grootste hobby. “Dan voel ik mij vrij.” De muzikant wil Nirthe ook paardengek maken, vertelt hij. “Sinds kort krijgt Nirthe les zodat we binnenkort mooie tochten door de omgeving kunnen maken. Hoe romantisch wil je het hebben? We hebben het samen echt heel erg leuk. Dit smaakt allemaal naar meer. Ik ben een zeer gelukkig mens.”

