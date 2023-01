WIDM-blog: “De mol moet in dít team hebben gezeten”

Wat in de Ron Boszhard is er nu gebeurd? Sarah behaalt 90% op de Dokter Bibberschaal maar mag níet terug in het spel komen omdat de kandidaten (en de mol) zo lopen te stuntelen? Die arme vrouw. Je zou bijna zeggen dat er negen mollen in het programma zitten dit seizoen. Ik zie door het gesaboteer amper nog wie wel te vertrouwen is. Ging er íéts goed tijdens deze opdracht?

Hier kon niets goed gaan

Schokken, drones, verloren brancards en ijzeren balletjes op platte schalen... Ik geef toe: hier kon bijna niets goed gaan. Zelfs met louter gemotiveerde kandidaten was deze opdracht finaal misgegaan. Toch is het wel opvallend dat Soy en Nabil twee keer afgeschoten worden en daarmee hun levens verliezen. ‘Ik heb mezeld opgeofferd’, zei Soy er nog sympathiek achteraan. Leuk geprobeerd jongen, maar ik heb je in mijn vizier.

Zat de mol in dit team?

Ik heb meer vertrouwen in de tweede opdracht. Met al deze mensen uit het mediavak moet een creatieve foto-opdracht toch wel te doen zijn? Het namaken van muurschilderingen met filmprops lijkt bij het ene team goed te gaan. Even twijfel ik. Jurre, Naomi, Nabil, Annick en Sander: kan ik jullie van mijn lijstje halen? Maar nee, want al gauw valt me één ding op: het woord ‘mol’ ligt op tafel als dit team aan komt lopen. Betekent het dat de mol in dit team zit? Nabil, na vorige week houd ik toch mijn ogen op je gericht.

Is Daniëls fanatisme een goed dekmantel?

Het andere team daarentegen stuntelt zo, dat de mol deze aflevering achterover kan leunen. Ze beginnen de opdracht met een lekker sapje op het terras. Ik vraag me alleen maar af: wáárom maken ze niet alvast een oriënterende wandeling? Vervolgens wordt bijna geen enkele muurschildering goed geraden. Anke denkt een vis te zien in een abstract kleurenspel. Soy heeft meer aandacht voor een verloren voet die per ongeluk op de kiek is beland, dan voor de daadwerkelijke details. En die laatste stuurt zonder overleg foto's in de groepschat, terwijl ze in de verste verte niet lijken op de plaatjes die groep A zo ijverig heeft uitgebeeld. Enkel Daniël lijkt de fanatieke deelnemer te zijn die het allemaal goed probeert te doen. Of is die goodwill een handige dekmantel binnen een team dat toch weinig geld in het laatje brengt?

Ik heb een goede hint te pakken

Je merkt het: ik ben all over the place deze aflevering. Hoe kies je wie de mol is als iedereen de boel saboteert? Als laatste redmiddel besluit ik me te storten op de namen van de opdachten. Wie weet zit daar nog een aanwijzing in. En jawel: ik heb volgens mij een duidelijke hint te pakken naar de mol. De eerste opdracht heet ‘Stalen zenuwen’, de tweede ‘Props for the stars’. Zijn dat geen twee dingen die van toepassing zijn op een artiest die vaak op podia staat? Nabil, ik houd jou toch nog op mijn verdachtenlijstje. En Soy, jou verwelkom ik daar ook op.