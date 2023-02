WIDM-blog: “Door déze drie hints geloof ik nu dat Ranomi de mol is”

Let op: dit blog kan spoilers over de aflevering bevatten.

Een minuut stilte voor mijn mol- en mensenkennis

Een week lang heb ik het verlies van Nabil, mijn ultieme mol, moeten verwerken. En eerlijk is eerlijk: ik ben er nog steeds niet overheen. Maar ik zette zaterdagavond mijn schouders eronder, met frisse zin om te speuren naar molhints. Ik koos zelfs een nieuwe verdachte: Anke. Ik verzamelde de aflevering lang allerlei aanwijzingen voor jou, zodat ik je hier van mijn gelijk kon overtuigen. Ik heb een notitieblok vól met bewijs dat Anke de mol is (hallo, heb je dat accént van de mol gehoord aan de telefoon?). Ik stond op het punt om je hier weg te blazen met mijn bewijs. En toen kwam de eliminatie. Ha. Ha. Laten we een minuut stilte inlassen voor mijn mol- en mensenkennis.

Drie goede aanwijzingen

Maar klik dit blog nog niet meteen weg. Ik heb na deze aflevering namelijk een hulplijn ingeschakeld om toch wat zinnigs te melden. Een hulplijn genaamd: Twitter. Mijn mede-molloten delen hier namelijk wél nuttige aanwijzingen en door drie daarvan ben ik toch wel vrij ondersteboven. Hear me out.

Olympische hint #1

Tijdens het touw-puzzel-graafspel, genaamd Zandlopers, moeten de deelnemers kokers opgraven totdat zij 1935 euro bij elkaar hebben geschept. Een opmerkelijk bedrag, vond ik. En dat vonden mijn mede-molloten ook. Nu lijkt dat bedrag niet zo vreemd te zijn als je de sporthistorie van Ranomi erop naslaat. Deze getallen komen wel heel erg overeen met de splittijd die zij neerzette op de Olympische Zomerspelen van 2012.

Olympische hint #2

Dat zóú een op zichzelf staand toevalligheidje kunnen zijn. Maar opvallend is dat ook het telefoonnummer uit datzelfde spel te herleiden is naar haar Olympische verleden. En het klopt inderdaad dat als vierde aan de beurt zijn bij de eliminatie, vaak gelijk staat aan een exit in dit Wie is de mol?-seizoen.

Het telefoonnummer want Jurre moest bellen was 0818508883. 081 is landnummer van Japan. De OS in Tokio waren de laatste Spelen voor Ranomi. Daar werd ze 4e. Vierde scherm is steeds rood...#widm #wieisdemol — ❤🌻Geerrtje🌼❤ (@geerrtje) 18 februari 2023

Olympische hint #3

Bij het laatste spel, de analoge test, was nóg een opvallend olympisch knipoogje te zien. De vijf vlaggen van de kandidaten hebben de kleuren van de olympische vlag.

Het moet gezegd worden: Ranomi is sinds deze hints plotseling in mijn vizier gekomen. Zou degene die ik al die tijd als lieve kandidaat heb aangezien dan toch een wolf in schaapskleren zijn? Ik zet mijn geld er nu op in.

Die rollende ‘r’ is nog wel verdacht

Al moeten we ook niet vergeten dat de follow the money-theorie weer een heel andere mol laat zien. En hoe zit het dan met die rollende ‘r’ die we bij de mol horen in de telefoontjes? Lang dacht ik dat Anke dat moest zijn. Zou Ranomi een accent opzetten? Of is dit toch het accent dat we vaker bij Soy horen? Ik ga er even op broeden. Vooralsnog ben ik het vooral eens met déze mede-molloot:

Ik ben er uit. Ranomi is de mol.

Of Jurre. Of Daniel. Of Soy.

Dus.

Volg mij voor meer #widm #widm2023 tips. — Liesjuh 📚 (@liesjuh1971) 18 februari 2023

