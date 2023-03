WIDM-blog: “Híer hadden we al kunnen weten wie de mol was”

Let op: dit blog kan spoilers over de aflevering bevatten.

Laatst hielden we al een minuut stilte voor mijn mensenkennis. Ik denk dat we inmiddels wel een nationale herdenkingsdag kunnen instellen voor mijn Mol-inzichten. Want wauw: wat héb ik de afgelopen weken verkeerd gezeten. Ik begon in een Nabil-tunnel, krabbelde na zijn exit op door me volop te storten op Anke. Toen zij vervolgens het toneel verliet, richtte ik mijn pijlen op Ranomi. Maar in de finale viel ook zij als eerst af als mol. Neem ieder woord dat ik in de toekomst over dit programma zeg maar met duizend kilo zout. Ik weet het zelf ook niet meer.

Des te leuker was de molontknoping, want tot de laatste minuut had ik géén idee of Daniël of Jurre zichzelf als mol zou onthullen. Maar wat was ik verbaasd toen de man met de onwijs leuke vlinderdas (hébben we hem allemaal gezien?!) naar voren stapte. Van de schrik ontglipte me bijna een ‘oh my goddie’ in kopstem à la Jurre. Zeker toen we zijn molacties te zien kregen. Potverdorie, wat ben ik de afgelopen weken blind geweest! Op zo veel momenten hadden we kunnen zien dat Jurre de mol was, maar we zagen het niet. Daarom bij deze drie ultieme molmomenten van Jurre op een rijtje.

1. Moltelefoongesprek

Herinner je je nog de eerste aflevering? De deelnemers stonden in een kring om de moltelefoon en kregen dáár te horen of zij kandidaat of mol waren. Iedereen wist een redelijk goed pokerface op te houden. Maar Jurre? Die zuchtte het uit toen hij zijn rol voor dit seizoen te horen kreeg. ‘Ik sta zó te trillen’, zei hij vervolgens, steunend op het tafeltje van de telefoon. ‘Wat was dit nou, joh?’, zei de groep direct wantrouwend. ‘Dit kan ik echt niet serieus nemen’, riep Annick uit. Tijdens deze állereerste opdracht, was Jurre al het meest verdacht van iedereen.

2. Geluk

‘Ik zou een goede mol zijn omdat ik altijd overal mee weg kom’, zegt Jurre in zijn mollicitatie. Hij beschrijft zichzelf als iemand die ‘veel liefde in zich heeft’ en daarom vaak de schijn méé heeft. Tsjah, hoe kan het ook anders met zo'n vrolijke achternaam als Geluk? Is het je al opgevallen dat dat woord dit seizoen opvallend vaak terugkwam? Rik van de Westelaken wenst kandidaten regelmatig ‘veel geluk’ en Jurre zegt zelf in de opdracht waarbij de kandidaten hun eigen executiestoel moeten kopen ‘Geluk kost geld’. Nou, dat kost hij zeker. Want Jurre heeft met z'n good boy-imago met gemak duizenden euro's te pot uit gespeeld. En ik? Ik had niets door en peinsde maar een beetje over waarom het woord ‘pokerface’ zo vaak voorkwam in dit seizoen. Maar nu weet ik het: pokeren is bij uitstek een spel waarin geluk een grote rol speelt. Slim gespeeld, mol!

3. De blauwe tas

De hilarische opdracht op de boot was mijn favoriet van dit seizoen. Gierend keek ik toe hoe Jurre, Ranomi en Daniël hotsend en klotsend van outfit moesten wisselen. Maar wat velen door al dat gelach en gehobbel hebben gemist, was dat Jurre récht voor onze ogen een grandioze molactie uitvoerde. Volop in beeld pakte hij de blauwe tas die in deze opdracht veel geld op zou leveren. Hij hield hem in de lucht en liet hem lachend los. Alsof het niets was. Toen het even later over de blauwe tas ging, had Jurre zogenaamd geen idee wat ermee gebeurd moest zijn. Maar wie de beelden nog eens terugkijkt ziet overduidelijk een mol die in de eennalaatste aflevering nog even grijnzend geld uit de pot smijt.

Het zijn slechts drie voorbeelden die me hadden kunnen vertellen dat Jurre de mol was, maar er zijn nog veel meer hints en aanwijzingen. Ik ga ze maar eens goed doornemen, zodat ik volgend seizoen misschien wél nuttige molinfo met jullie kan delen. Dan wil ik nu dit seizoen niet eindigen met een minuut stilte voor mijn barslechte mensen- en molkennis, maar met een luid applaus voor de mol van dit jaar!