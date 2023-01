WIDM-blog: “Is de mol nu gewoon al vóór onze neus ontmaskerd?”

Wat keek ik uit naar 2023. Een nieuwe jaar, nieuwe voornemens, nieuwe doelen, nieuwe herinneringen. Ja, dat allemaal. Maar vooral omdat het een nieuw seizoen Wie is de mol? betekent. Ik heb de dagen afgeteld.

Wát een seizoensopening

En wauw. Het stelde zeker niet teleur. We kunnen volgens mij wel spreken van de mooiste seizoensopening sinds ‘Wij zitten niet in Kiev, vriend’. Ik vind het al spannend om de kapper te bellen voor een afspraak. Laat staan dat ik te midden van onbekende medespelers te horen krijg of ik de groep de komende weken zal moeten voorliegen en misleiden. Hoe reageer je dan? Een koeltjes ‘oké’ volstaat voor de groep. Al zei Anke wel vijf keer ‘oké’ na haar mededeling. Kreeg zij extra informatie te horen nadat zij haar rol toebedeeld kreeg?

Mensen met maar 20 onderbroeken

Van de opdracht waarbij de deelnemers in een box opgesloten zaten en aan de hand van kleuren en vragen moesten uitbreken, ben ik weinig wijzer geworden. Wie is er verdacht? De personen die na het uitbreken direct op pad gingen naar de eindlocatie, terwijl zij hun medespelers aan hun lot overlieten met talloze onbeantwoorde vragen? Annick, die even was vergeten dat ze op haar vijftiende niet uit huis ging? De mensen die niet gewoon naar omstanders roepen om te vragen waar ze zijn in plaats van dat moeilijke vragenspel af te maken? Alhoewel: mensen die maar 20 onderbroeken hebben, vertrouw ik ook voor geen cent...

Ik heb het gevoel dat de mol zich in het laatste spel iets te veel verloor. Werd er überhaupt gesaboteerd in dit spel? Daniël, de techjournalist op wie ik deze aflevering onbewust mijn wantrouwend oog had laten vallen, bleek plotseling zijn bangers wel te kennen en haalde ondanks zijn chaos flink wat geld binnen. Froukje wist de ene na de andere songtekst uit haar mouw te schudden. Zelfs Annick deed voor een keer niet al te paniekerig mee met een spel. Enkel Nabil leek tijd te rekken met zijn vingerdrums.

Perfecte deelnemers

De kandidaten die in het koor zaten, waren ook perfecte deelnemers die vol overgave een onmogelijk lied in hun hoofd stampten én opvoerden. Sander zong misschien zacht en weinig overtuigend en werd in no time uit de groep gepikt als nepkoorlid. Maar wie zou er niet vollédig dichtslaan in zo'n setting? Mijn gedachten gaan uit naar alle deelnemers die deze doodenge opdracht moesten voltooien. Én naar de volleerd zangers die de sterren van de hemel zongen en toch door het jurylid werden bestempeld als nepkoorleden. Daar sta je dan, met je goede gedrag.

Wordt de mol voor onze neus ontmaskerd?

Even denk ik dat ik naar het verkeerde programma zit te kijken, als Sarah naar een heus afvallerseiland afgevoerd wordt na haar eliminatie. Een deelnemer die terug kan komen in het spel. Is dat niet álles waar we al jaren op hopen? En wat hoor ik daar voor accent tijdens haar belletje met de mol? Wat geknauw, een hard rollende ‘r’... Anke, is that you? Al krijg ik mijn ogen ook niet van de persoon achter Sarah af. In het hotel, bij de openhaard, zit een man die opvallend veel op Nabil lijkt. Is de mol nu gewoon al vóór onze neus ontmaskerd?